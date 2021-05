Warner prépare un concours pour célébrer les 20 ans d’Harry Potter – Chihuahua News – Intrelíneas

Que savez-vous de Harry Potter? Une question que tout pottermaniac qui se respecte a déjà posée à ses amis, et qui saute maintenant à la télévision avec un concours spécial de questions et réponses qui, à son tour, célébrera le 20e anniversaire de la première de Harry Potter et la pierre philosophale.

WarnerMedia a annoncé un nouveau Quiz Show basé sur le monde sorcier créé par JK Rowling, composé de cinq épisodes dans lesquels les candidats s’affronteront dans des séries de réponses non scénarisées de style trivia, tandis que les invités spéciaux et les souvenirs de la franchise marqueront un score nostalgique.

Le concours, sans titre officiel, sera diffusé par HBO Max et par Cartoon Network et TBS, et sera similaire à celui qui se déroule actuellement sur le site WizaringWorld.com. À son tour, le spécial 20e anniversaire aura une version numérique afin que tout fan puisse tirer sa baguette et mettre ses connaissances à l'épreuve.

“Pour célébrer les fans dévoués, anciens et nouveaux, qui ont maintenu la magie vivante dans le monde pendant des décennies de tant de manières différentes, ces excitantes promotions Harry Potter feront l’éloge du fandom lors d’un événement multiplateforme incontournable”, a déclaré le président de Warner Bros. Global Kids, Tom Ascheim.

«Tous les fans de Potter peuvent se préparer pour cette célébration unique en embrassant leur Hermione Granger intérieure et en revoyant leur véritable connaissance du monde sorcier. Pour ceux d’entre vous qui ont toujours voulu savoir ce que ce serait de réussir les examens TIMO… c’est le plus proche que vous puissiez obtenir!

Le concours Harry Potter sera la première émission télévisée de la franchise sorcière, et bien que JK Rowling n’ait pas été directement impliquée dans le développement, son équipe l’a fait. Pour le moment, aucune date de sortie pour le spécial 20e anniversaire n’a été annoncée.

Source: Cependant