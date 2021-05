WarnerMedia confirme le prix et le calendrier de sortie de HBO Max avec des publicités – .

Aussi légendaire que puisse être la gamme d’émissions originales de HBO, le prix de 15 $ par mois pour HBO Max en fait l’un des services de streaming les plus chers du marché en 2021. Afin de rivaliser plus facilement avec Netflix, Hulu et Disney + , WarnerMedia a annoncé mercredi qu’un niveau d’abonnement financé par la publicité pour HBO Max sera lancé la première semaine de juin.

WarnerMedia a révélé pour la première fois l’existence du niveau moins cher et financé par la publicité pour le service de streaming il y a des mois, mais l’annonce de cette semaine confirme de nombreux détails qui avaient été rapportés par d’autres sources ces dernières semaines. HBO Max with Ads coûtera 9,99 $ par mois, et économisez pour les premières de films de Warner Bros. le jour même, tout sur HBO Max sera sur la version financée par la publicité.

Comme l’explique HBO Max dans un communiqué de presse, les annonceurs pourront interagir avec le public de plusieurs manières. Le premier, qui sera disponible au lancement, s’appelle un bloc de marque et permet aux annonceurs de posséder un bloc de contenu tandis que les téléspectateurs voient un nombre limité de publicités.

À l’avenir, HBO Max introduira également des publicités en pause, qui diffuseront des publicités lorsque l’utilisateur mettra le contenu en pause. Branded Discovery est également en préparation, qui permet aux annonceurs d’acheter des publicités dans l’interface utilisateur lorsque les abonnés recherchent du contenu.

«HBO Max with Ads offre un environnement marketing supérieur, avec la charge publicitaire la plus légère de l’industrie du streaming, stimulant l’engagement des consommateurs et l’efficacité de nos partenaires», a déclaré JP Colaco, responsable des ventes publicitaires chez WarnerMedia. “Ajoutez à cela un contenu premium apprécié couvrant tous les genres et tous les segments d’audience, et nous proposons la meilleure offre publicitaire disponible sur le marché aujourd’hui.”

HBO Max a également partagé la première bande-annonce de Friends: The Reunion, qui arrive le 27 mai:

WarnerMedia n’était pas disposé à partager une date de sortie précise pour HBO Max avec Ads, mais étant donné que la première semaine du mois se termine le 5, nous pouvons supposer que le nouveau niveau arrivera entre le 1er juin et le 5 juin. Il convient également de noter que si HBO Max with Ads coûte 5 $ moins cher que le niveau sans publicité, il est toujours plus cher que Hulu avec publicités (5,99 $ par mois), Disney + (7,99 $ par mois), le plan Netflix Basic (8,99 $ par mois) et les niveaux Peacock et Paramount + financés par la publicité.

Dans le même ordre d’idées, AT&T vient d’annoncer que WarnerMedia allait devenir sa propre société et s’associerait à Discovery pour former un nouveau géant du divertissement. Nous ne connaissons toujours pas le nom de la société résultante, mais l’accord ne devrait pas être conclu avant la mi-2020, cela ne devrait donc pas avoir d’impact direct sur le lancement de HBO Max with Ads. Nous devrions en savoir plus sur cette entreprise, y compris son nom, dans les prochains jours.

