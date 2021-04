WarnerMedia confirme que ses films 2022 feront leurs débuts exclusivement dans les salles – .

L’une des décisions les plus importantes prises par une entreprise de médias en raison de la pandémie a été WarnerMedia annonçant que tous ses films 2021 feraient leurs débuts simultanément dans les salles et sur le service de HBO Max. En décembre, lorsque l’annonce a été faite, nous ne savions toujours pas à quoi ressemblerait le monde d’ici la fin de 2021 ou combien de temps il faudrait aux théâtres pour se rouvrir complètement. Cinq mois plus tard, les États-Unis vaccinent maintenant plus de 3 millions d’adultes éligibles par jour, et il n’est donc pas surprenant que l’expérience de Warner se termine cette année.

S’adressant à Peter Kafka lors d’un épisode récent du podcast Recode Media de Vox, le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, a déclaré que les grands films à succès iraient à nouveau exclusivement en salles l’année prochaine avant d’être diffusés en streaming.

« Je pense qu’il est très juste de dire qu’un grand, vous savez, disons un grand film de DC … il est très juste de dire que cela irait d’abord exclusivement au cinéma, puis irait quelque part comme un HBO Max après qu’il soit dans les salles, » Kilar a dit à Kafka. Nous savons que chaque film Warner 2021 est déjà sur le point de frapper HBO Max jour et date avec les théâtres, mais vraisemblablement, dès que le calendrier reviendra à 2022, des films comme The Batman et The Flash auront des tournées théâtrales exclusives.

Comme le souligne Vox, cette confirmation ne devrait pas être aussi surprenante. Il y a quelques semaines à peine, Cineworld (qui possède Regal) a annoncé que les films WarnerMedia auraient une fenêtre d’exclusivité théâtrale de 45 jours à Regal à partir de 2022. Les commentaires de Kilar suggèrent que ce sera également le cas dans d’autres chaînes de cinéma.

Jusqu’à présent, Kilar se dit satisfait de la décision de son entreprise de combiner ses débuts en salles et en streaming, citant le week-end d’ouverture de 50 millions de dollars pour Godzilla contre Kong lors de son week-end d’ouverture malgré sa disponibilité sur HBO Max. Il a déclaré aux investisseurs que la stratégie avait attiré de nouveaux abonnés et empêché ceux qui étaient déjà abonnés de partir, mais il admet également que Warner aurait pu mieux expliquer le plan aux théâtres.

« Il ne fait aucun doute que c’était cahoteux au début de décembre de l’année dernière », a déclaré Kilar lors de son apparition au podcast. «Si j’avais eu la chance de recommencer, je pense qu’il est très juste de dire que nous aurions pris quelques jours de plus pour voir si nous aurions pu avoir encore plus de conversations que nous n’avons pu en avoir.»

Plusieurs grandes entreprises de médias ont expérimenté la mise à leur service de films au lieu ou parallèlement à une sortie en salle, mais la normalité semblant plus accessible dans un avenir pas trop lointain, les débuts de HBO Max et de Disney + Premier Access pourraient être laissés pour compte avec le pandémie d’ici la fin de 2022.

