WarnerMedia et Discovery unissent leurs forces pour défier Netflix et Disney + – .

Plus de services de streaming ont été lancés au cours des dernières années que quiconque pourrait espérer suivre. Presque toutes les grandes entreprises de divertissement disposent désormais d’un service de streaming ou, à tout le moins, d’une application dans laquelle les téléspectateurs peuvent regarder son contenu à la demande. Ce n’était qu’une question de temps avant que certains des streamers choisissent de se combiner plutôt que de rivaliser, et ce lundi, AT&T a annoncé qu’il allait scinder WarnerMedia en une société autonome qui fusionnera avec Discovery pour défier Disney et Netflix.

Dans un communiqué de presse, AT&T a révélé qu’elle recevrait 43 milliards de dollars aux termes de l’accord, tandis que ses actionnaires recevraient des actions représentant 71% de la nouvelle société. Discovery prendra les 29% restants.

Il s’agit sans aucun doute de l’une des plus grandes fusions de l’ère du streaming, car WarnerMedia possède des marques massives telles que HBO, CNN, TBS, TNT, truTV, Cartoon Network et l’énorme bibliothèque de films Warner Bros. En ce qui concerne Discovery, la société possède et exploite une grande variété de réseaux, tels que Discovery Channel, Food Network, HGTV, TLC, Animal Planet, Travel Channel, Investigation Discovery et Oprah Winfrey Network.

La nouvelle société n’a pas encore de nom, mais le président et chef de la direction de Discovery, David Zaslav, sera en charge lorsque l’accord sera conclu, ce qui devrait avoir lieu à la mi-2022, sous réserve de l’approbation réglementaire. Zaslav pense que «tout le monde gagne» à la suite de cette fusion – «des consommateurs avec des choix plus diversifiés, des talents et des conteurs avec plus de ressources et des voies convaincantes vers un public plus large, et des actionnaires avec une société de croissance à l’échelle mondiale engagée à un bilan solide et mieux positionné pour rivaliser avec les plus grands streamers du monde. »

Le PDG d’AT & T, John Stankey et Zaslav, ont noté que les deux sociétés dépensaient déjà plus de 20 milliards de dollars par an en contenu, ce qui est encore plus que les 17,3 milliards de dollars dépensés par Netflix en 2020.

Selon Zaslav, nous devrions connaître le nom de la nouvelle entreprise avant la fin de la semaine prochaine. HBO Max et Discovery + existeront désormais sous le même parapluie, mais AT&T n’était pas disposé à répondre aux questions sur la possibilité de combiner les services de streaming une fois l’accord conclu.

Il s’agit d’une fin assez brutale à l’une des acquisitions les plus importantes de ces dernières années. AT&T a dépensé 85 milliards de dollars sur Time Warner il y a moins de trois ans, et malgré le fait que HBO Max ait attiré plus de 20 millions d’abonnés payants, le géant des télécommunications n’était clairement pas satisfait de la direction prise par WarnerMedia. Maintenant, l’entreprise a la possibilité de se lancer seule avec Discovery à la remorque.

