WarnerMedia et Discovery vont fusionner dans un blockbuster ⋆ .

WarnerMedia et Discovery d’AT & T ont dévoilé lundi leur union à succès de 43 milliards de dollars, une combinaison qui rassemblerait certains des plus grands noms de la télévision – HBO, CNN, HGTV, Animal Planet et Food Network – et le studio de cinéma Warner Bros. sous un même toit.

Dans le cadre de l’accord entièrement en actions, les actionnaires d’AT & T détiendraient 71% de la nouvelle société et les actionnaires de Discovery 29%. AT&T recevrait également environ 43 milliards de dollars en espèces, titres de créance et autres contreparties. Les conseils d’administration d’AT & T et de Discovery ont approuvé la transaction au cours du week-end.

Le mariage médiatique proposé survient au milieu de bouleversements dans l’industrie alors que les géants traditionnels de la télévision sont aux prises avec la baisse des cotes d’écoute, la coupure du cordon des consommateurs et la menace croissante posée par Netflix, Hulu, Disney + et d’autres services de streaming.

S’il était approuvé par les investisseurs et les régulateurs, l’accord créerait une nouvelle société qui générerait plus de 50 milliards de dollars de revenus par an, abritant la franchise DC Comics, Harry Potter, «Game of Thrones», «Cake Boss», «100 Day Dream Home »et« Pit Bulls and Libérations conditionnelles ».

Le directeur général de Discovery, David Zaslav, 61 ans, dirigera la société fusionnée. Le dirigeant chevronné dirige Discovery depuis 2007. Avocat de formation, il a contribué à l’introduction en bourse de l’entreprise en 2008 et a été l’architecte de son achat transformateur de 12 milliards de dollars de Food Network et HGTV en 2018.

«Au cours de mes nombreuses conversations avec John [Stankey, AT&T’s CEO], nous revenons toujours au même principe stratégique simple et puissant: ces actifs sont meilleurs et plus précieux ensemble », a déclaré Zaslav dans un communiqué. «C’est super excitant de combiner ces marques historiques, un journalisme de classe mondiale et des franchises emblématiques sous un même toit et débloquer autant de valeur et d’opportunités.»

Zaslav a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il aurait un bureau sur le terrain historique de Warner Bros. à Burbank.

Cette décision dérivée marque un recul important pour AT&T, qui a dépensé 85 milliards de dollars il y a trois ans pour acheter les propriétés médiatiques de Time Warner. Il s’est battu devant les tribunaux pendant plus d’un an avec le ministère américain de la Justice alors que l’ancien président Trump, un critique de CNN, voulait que l’accord soit tué. AT&T a obtenu l’approbation d’un juge et a finalisé l’accord en juin 2018.

Mais cette fusion a été une aventure difficile, marquée par un exode de hauts dirigeants presque depuis le début.

Aujourd’hui, la société de télécommunications de Dallas parie que ses actifs de divertissement vont valoir plus dans une entreprise autonome qu’en tant que division au sein du colosse de la téléphonie. AT&T était également motivé pour retirer une partie de sa dette de 180 milliards de dollars de son bilan.

«Cet accord unit deux leaders du divertissement aux atouts complémentaires en matière de contenu et positionne la nouvelle société comme l’une des principales plates-formes mondiales de diffusion directe aux consommateurs», a déclaré Stankey dans un communiqué. «Il soutiendra la croissance fantastique et le lancement international de HBO Max avec l’empreinte mondiale de Discovery et créera des gains d’efficacité qui pourront être réinvestis dans la production de contenu plus performant pour donner aux consommateurs ce qu’ils veulent.

Bien qu’AT & T espérait trouver des moyens de connecter ses abonnés de téléphonie à ses offres de divertissement, il s’est retrouvé à bout de ressources financières alors qu’il tentait simultanément de construire un réseau téléphonique 5G à l’échelle nationale tout en essayant d’augmenter les dépenses pour son service de streaming vieux d’un an, HBO Max.

L’accord proposé avec Discovery intervient trois mois seulement après qu’AT & T a annoncé qu’il allait céder un autre actif en difficulté, DirecTV, basé à El Segundo, en une société autonome, co-détenue par TPG Capital. Avec ces deux mouvements, AT&T double son activité principale: fournir aux consommateurs un service de téléphonie et de données.

L’accord WarnerMedia-Discovery fera l’objet d’un examen réglementaire qui pourrait durer au moins un an. Les chaînes de télévision des deux sociétés attirent environ 30% de l’audience de la télévision par câble et toutes deux exploitent des services de streaming naissants avec une base d’abonnés croissante. HBO et HBO Max réunis comptent environ 44 millions d’abonnés. Discovery + compte environ 15 millions d’abonnés dans le monde.

Les deux sociétés possèdent également certaines des chaînes câblées les plus populaires, notamment TBS, TNT, CNN, Cartoon Network, HGTV, OWN et Investigation Discovery.

«L’échelle serait certainement imposante», a écrit l’analyste des médias de Cowen & Co. Doug Creutz dans une note de recherche dimanche. «Cependant, les entreprises ont des cultures et des compétences très différentes. La combinaison semble compliquée, avec près de 30 réseaux câblés différents détenus aux États-Unis, ainsi que de nombreux autres en propriété internationale. »

Discovery développe son activité à l’international, notamment en Europe. Il est copropriétaire d’un service de streaming en Allemagne.

Le président de Discovery est John Malone, un investisseur avisé qui est largement reconnu comme l’un des pionniers du secteur de la télévision payante. En 1999, il a vendu son entreprise de télévision par câble à AT&T pour 55 milliards de dollars, devenant le plus grand investisseur d’AT & T, mais Malone a finalement liquidé sa participation pour se concentrer sur son activité Liberty Global. Ces dernières années, Malone, qui contrôle Liberty Global, a clairement exprimé la nécessité d’une consolidation, affirmant que les petites entreprises de médias non affiliées ne seront pas en mesure de rivaliser avec les géants de la technologie.

La fusion proposée intervient au milieu d’une vague de consolidation dans l’industrie du divertissement.

Il y a deux ans, Walt Disney Co. a payé 71 milliards de dollars pour acheter une grande partie de l’empire du divertissement de Rupert Murdoch. Et au cours de la dernière année, les entreprises de médias traditionnels ont licencié des milliers de travailleurs au milieu de la pandémie de COVID-19 alors que les parcs à thème et la production télévisuelle et cinématographique étaient au point mort. WarnerMedia a supprimé à lui seul environ 2 000 postes.

«Une fusion entraînerait également beaucoup de tensions internes étant donné la probabilité de suppressions d’emplois (en particulier chez WarnerMedia, qui a déjà traversé quelques bouleversements depuis l’acquisition d’AT & T)», a écrit l’analyste Creutz.

Plus tôt ce mois-ci, le concurrent d’AT & T Verizon a annoncé qu’il vendait la plupart de ses actifs médiatiques, y compris Yahoo et AOL, pour 5 milliards de dollars. Le marché des télécommunications est extrêmement concurrentiel et T-Mobile a réalisé des gains avec son service de téléphonie 5G, défiant les deux leaders de longue date, Verizon et AT&T.

