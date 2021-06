WarnerMedia nomme Amit Malhotra au poste de directeur général de HBO Max Asie du Sud-Est et Inde

Dans son nouveau rôle, il assumera immédiatement la responsabilité de la gestion de HBO GO, le service de streaming OTT existant de WarnerMedia disponible dans huit territoires à travers l’Asie du Sud-Est.

WarnerMedia a recruté Amit Malhotra en tant que directeur général de HBO Max en Asie du Sud-Est et en Inde. Rejoignant l’entreprise plus tard ce mois-ci, Malhotra relèvera de Johannes Larcher, directeur de HBO Max International, et sera responsable du déploiement et de la gestion de la plateforme de vente directe aux consommateurs de WarnerMedia en Asie du Sud-Est. Dans son nouveau rôle, il assumera immédiatement responsabilité de la gestion de HBO GO, le service de streaming OTT existant de WarnerMedia disponible dans huit territoires à travers l’Asie du Sud-Est. En outre, à l’avenir, il dirigera l’introduction de HBO Max dans ces territoires et dirigera l’exploration par WarnerMedia des opportunités futures pour lancer la plate-forme de streaming sur d’autres marchés, ainsi qu’un futur lancement potentiel en Inde.

« L’expérience d’Amit Malhotra dans le lancement de services de streaming sur les marchés matures et émergents d’Asie du Sud-Est et de la région environnante fait de lui le leader idéal pour planifier et superviser le déploiement de HBO Max et de son offre de contenu élargie et de son expérience de plateforme », Johannes Larcher, directeur de HBO Max International, a déclaré.

Avant cela, Malhotra a récemment occupé le poste de responsable régional pour Disney+ en Asie du Sud-Est, où il était chargé de superviser le lancement et les opérations des services de streaming de Disney dans la région, notamment Disney+, Disney+ Hotstar et Hotstar. Il a également dirigé la division des ventes et de la distribution de contenu dans le cadre des activités directes aux consommateurs et internationales (DTCI) de The Walt Disney Company dans le sud de l’APAC et du Moyen-Orient, faisant pivoter les activités linéaires de Disney dans la région vers le streaming en travaillant en étroite collaboration avec les opérateurs de télécommunications locaux et les MVPD , en créant des stratégies de paiement localisées et en développant des relations approfondies avec les studios de contenu dans toute l’Asie du Sud-Est.

Sous la direction de Malhotra, WarnerMedia prévoit de lancer à l’avenir HBO Max à Hong Kong, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan, en Thaïlande et au Vietnam, y compris une offre de contenu élargie pour toute la famille et une nouvelle plate-forme premium qui serait hébergé sur la pile technologique de HBO Max, offrant une expérience de streaming plus stable et cohérente que HBO GO. Malhotra sera également chargé d’explorer les opportunités possibles de lancer HBO Max sur les nouveaux marchés de streaming asiatiques à croissance rapide tels que l’Inde. « Les marques de WarnerMedia, notamment DC Universe, HBO et Cartoon Network, sont extrêmement populaires auprès des fans et du public passionnés de cette région. En mettant l’accent sur les consommateurs, notre objectif sera de rassembler toutes ces marques et contenus dans une nouvelle expérience de streaming passionnante de classe mondiale alors que nous nous dirigeons vers l’avenir avec HBO Max », Amit Malhotra

L’équipe HBO Max en Asie du Sud-Est s’appuiera sur le partenariat avec Clement Schwebig, directeur général, Inde, Asie du Sud-Est et Corée pour WarnerMedia, et des membres de son équipe, dont Magdalene Ew (responsable du contenu) et Yasmin Zahid (responsable de la distribution) , ainsi que Leslie Lee (responsable des enfants, APAC), dans une collaboration essentielle au succès de HBO GO et HBO Max dans la région.

David Simonsen, qui a joué un rôle important dans la croissance de HBO GO en Asie du Sud-Est à ce jour, continuera d’apporter une contribution significative aux efforts de WarnerMedia directement auprès des consommateurs dans la région, et travaillera en étroite collaboration avec Amit dans le cadre de son équipe de direction exécutive.

HBO Max a connu un succès significatif depuis son lancement en mai de l’année dernière, ajoutant 11,1 millions d’abonnés HBO/HBO Max aux États-Unis à la fin du premier trimestre 2021. La plate-forme sera déployée dans 39 territoires d’Amérique latine et des Caraïbes le 29 juin. , et les services OTT existants de HBO en Europe devraient être mis à niveau vers HBO Max plus tard cette année. D’ici la fin de 2021, HBO Max devrait être disponible sur 61 marchés mondiaux.

