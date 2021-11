Neil Warnock a marqué son camp Middlesbrough a été « bâclé » alors qu’il s’inclinait 3-1 à Luton Town lors de son 1602e match record en tant que manager.

Trois buts rapides ont tué Boro malgré le fait que Josh Coburn ait donné l’avantage à son équipe dès ses débuts. Le résultat a peut-être mal tourné, mais le match était toujours spécial pour Warnock car il a battu le record de la plupart des matchs gérés dans le football professionnel anglais. Cependant, le joueur de 72 ans a eu du mal à célébrer le résultat.

S’exprimant après le match, il a déclaré: « Je pensais que nous étions négligents. Cooksy laisse un homme pour une tête libre, Tav donne le ballon, ce sont tous des buts évitables.

«Nous n’avons tout simplement pas vraiment la méchanceté. Je pense qu’ils nous ont intimidés pendant cinq minutes et nous ne pouvions pas le supporter.

« Je pensais que le match aurait dû être terminé à la mi-temps si je suis honnête. »

Après le premier match de Coburn, Boro est entré dans la pause avec une avance d’un but et un fort cri de pénalité a été annulé.

Cependant, à la 57e minute, Sonny Bradley a égalisé pour les hôtes, et cinq minutes plus tard, ils étaient deux devant grâce à Elijah Adebayo et Harry Cornick.

Bien qu’il soit le manager le plus expérimenté du football anglais, Warnock a admis que les défaites ne sont jamais moins frustrantes.

Lorsqu’on lui a demandé si les pertes étaient plus faciles à supporter, il a répondu : « Pas vraiment, non. Mes pensées se sont tournées vers West Brom 15 minutes avant la fin du match.

« Regarder qui nous avons qui n’est pas disponible – ce n’est pas effrayant, mais vous savez ce que je veux dire.

« La façon dont ils jouent, ce sera difficile pour nous avec ce que nous avons. Mais nous n’avons pas d’options.

Boro affrontera West Brom, un promoteur de promotion, ce week-end.

Tottenham dérive dans la chasse aux quatre premiers – mais West Ham parfaitement équilibré semble bien placé

Warnock furie contre juge de ligne

Warnock a estimé que son équipe méritait un penalty en première mi-temps alors qu’Isaiah Brown a été maladroitement renversé dans la surface.

Le patron a également estimé que la décision n’avait pas été prise à cause du juge de ligne – ce qui, selon Warnock, s’est déjà produit.

Il a expliqué : « Vous ne pouvez pas me dire que ce n’est pas une pénalité.

« Il a dépassé l’homme, les gars ont mis le pied dehors. Le juge de ligne a alors annulé l’arbitre.

«Je l’ai eu quelques fois et je ne pense pas avoir jamais rien eu de lui. Espérons que nous ne l’aurons pas à nouveau cette année.

LIRE LA SUITE: Le patron de Stoke City, O’Neill, soutient un jeune talentueux avant la convocation internationale