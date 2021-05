Warpaint sort sa première nouvelle musique en cinq ans avec un nouveau single, “ Lilys ”

Peinture de guerre est de retour avec «Lilys», son premier morceau de musique nouvelle en cinq ans. NME s’est entretenu avec la guitariste et chanteuse du groupe Theresa «TT» Wayman, qui a raconté à la publication la chanson et le prochain album de Warpaint.

“Lilys” arrive après avoir été présenté dans la nouvelle série HBO Made For Love. Le désir du spectacle d’inclure Warpaint a accéléré le retour du groupe de Los Angeles.

«L’émission HBO voulait l’utiliser et cela nous a donc permis de la terminer plus rapidement», a expliqué Wayman à NME. «Et puis le label l’a entendu et s’est dit: ‘En fait, nous voulons que ça ne soit pas seulement diffusé dans la série’. Ce n’était pas comme si nous avions commencé à écrire notre album et que nous nous disions: «OK, cette chanson va être celle avec laquelle nous allons sortir», mais je suis heureux que ce soit celle qui ouvre la voie. La chanson s’affirme.

La chanson est apparemment née du groupe expérimentant avec des synthés, essayant de créer de nouvelles textures musicales, mais est rapidement devenue une piste étoffée.

«C’est l’un de ceux qui sont sortis de la menuiserie et qui se sont montrés», a déclaré Wayman. «Nous n’avons pas creusé pour cela. Nous avons jeté ensemble ce montage approximatif d’un arrangement et cela a fonctionné. Notre gérant et notre coproducteur [Sam Petts-Davies] car l’album l’a entendu et était comme, “Il y a quelque chose dans ça”. Une fois qu’ils ont commencé à faire la lumière dessus, j’ai essayé quelques chants et ceux-ci sont sortis très rapidement et les paroles sont tombées ensemble très rapidement. C’était vraiment bien.

“Préférez-vous vous battre pour votre position ou votre opinion sur la façon dont les choses devraient être, ou préférez-vous ne pas avoir à vous accrocher si étroitement à votre opinion et être simplement heureux et laisser les autres penser ce qu’ils pensent?” A demandé Wayman. «Nous ne savons tous vraiment pas vraiment ce qui se passe ou pourquoi nous existons même – le mystère de la vie – et nous semblons avoir beaucoup de murs les uns contre les autres et une partie de ces murs sont nos opinions.

Le dernier album de Warpaint, Heads Up, est sorti en 2016. Il faisait suite à leurs débuts en 2010 The Fool et à leur deuxième album Warpaint (2014).

Écoutez le nouveau single de Warpaint, «Lilys».