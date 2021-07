Warrant se produit sans le bassiste Jerry Dixon dans le Missouri (vidéo)

GARANTIR joué sans bassiste Jerry Dixon hier soir (vendredi 23 juillet) au Hannibal Bar-BQ Festival à Hannibal, Missouri. Aucune raison n’a été donnée pour son absence. Le remplacer au concert était Robbie Grue, qui a travaillé avec Vince Neille groupe, RATT et LYNCH MOB, avant de rejoindre CAVALIERS ÉTOILES NOIRES en tant que membre à temps plein.

En mai dernier, GARANTIR chanteur Robert Mason a été demandé lors d’un entretien avec le “Tonnerre souterrain” podcast s’il avait été question d’une suite à 2017 “Plus fort plus vite plus vite” album. Il a répondu: “Pas en ce qui concerne un calendrier défini, mais nous écrivons toujours. En toute franchise, l’objectif pour 2019 était le 30e anniversaire de ‘Dirty Rotten Filthy Puant Rich’ et cette tournée. Et puis, dans la foulée, en septembre 1990, ‘Tarte aux cerises’ a été publié, donc 2020 était le 30e anniversaire – ou est, [and] a été – pour le ‘Tarte aux cerises’ record. Ainsi, au début de 2020, nous avons réorganisé le décor, mis en scène – tout – et nous étions tous prêts, comme « 1, 2, 3, allez-y ». Nous nous sommes arrêtés pour faire un 30e anniversaire de-‘Tarte aux cerises’ tournée, jouant toutes, sinon presque toutes, ces chansons comme focus. Et, comme je l’ai dit, la lumière, la mise en scène, toute l’ambiance était en quelque sorte pour rendre hommage au 30e anniversaire et à tous les fans qui aiment le ‘Tarte aux cerises’ enregistrer autant. Donc, je pense que nous prenons juste un mulligan – si vous jouez au golf, nous prenons juste un mulligan sur 2020 et nous allons directement en juin et au-delà et allons de l’avant pour faire un 30e anniversaire-de-‘Tarte aux cerises’ tour. Donc, une fois que nous sentirons que nous avons suffisamment éliminé cela de notre système, nous finirons probablement par écrire des chansons. »

Il y a plus d’un an, GARANTIR guitariste Erik Turner dit au “Parler métal” podcast que le groupe « lançait des idées » pour un nouveau LP. Il a dit : « J’ai envoyé Robert quelques riffs, et Roberta travaillé sur des chansons. J’ai une chanson avec Jerry. C’est donc un processus lent et long pour nous, mais la graine d’un nouvel album a été lancée. Maintenant, cela ne veut pas dire que la graine deviendra un disque. Nous avons un long chemin à parcourir. Nous n’avons pas une chanson finie. Nous avons plusieurs choses à préparer et nous nous envoyons en fait des idées les uns aux autres. »

“Plus fort plus vite plus vite” est sorti en mai 2017. Le disque a été enregistré avec le producteur Jeff Pilson — un bassiste vétéran qui a joué avec DIO, ÉTRANGER, DOKKEN et T&N, entre autres — et a été mélangé par Pat Régan, sauf pour la chanson “Je pense que je vais rester ici et boire”, qui a été mélangé par Collier Chris “Le sorcier” (FLOTSAM ET JETSAM, DENT, DERNIER EN LIGNE).

le maçon remplacé d’origine GARANTIR leader Jani Lane en 2008 et a apporté une certaine stabilité au groupe après voiele départ sans cérémonie et la mort subséquente en 2011.

GARANTIR est complété par les membres d’origine Joey Allen (guitare) et Steven doux (tambours).



