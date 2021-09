Warren Buffet est l’un des plus grands critiques de Bitcoin – mais sa petite-fille plonge dans la crypto

La petite-fille de l’investisseur légendaire et critique de Bitcoin Warren Buffet a déclaré que l’adoption de jetons non fongibles (NFT) a maintenu son entreprise d’art en vie pendant la pandémie de Covid-19.

Dans une nouvelle interview avec Institutional Investor, Nicole Buffett a déclaré que la vente de NFT a permis de maintenir sa carrière à flot et d’élargir son audience à une époque où les expositions en personne et les galeries étaient impossibles à organiser.

« Les NFT sont vraiment de l’art en tant qu’argent, de l’art en tant que monnaie, ce qui signifie qu’il y a plus d’accessibilité pour les artistes et pour les personnes qui veulent acheter de l’art. C’est génial d’avoir plus de globes oculaires sur le travail.

Les NFT sont des actifs numériques uniques encodés dans des blockchains qui incluent des œuvres d’art, des cartes à collectionner, des clips vidéo, des photographies et d’autres objets de collection.

Malgré le maintien de ses prix abordables pour attirer les jeunes, Buffett affirme que ses revenus ont augmenté depuis qu’elle a commencé à vendre les actifs virtuels.

« J’ai probablement quadruplé mes revenus en vendant des NFT de mon travail… Je veux être accessible. Je veux que les gens puissent acheter facilement [and] prendre plaisir [them]. “

Depuis qu’elle a commencé à créer des NFT, Buffett dit que ses œuvres les plus remarquables sont sa collection « Spirit Coins », qui visait à aider les gens à méditer, et le tout premier hologramme NFT au monde, qui présente des dauphins et a été créé pour commémorer le Jour de la Terre.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail cryptographiques directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Huy Thoai

Lien source

Vues de la publication : 7