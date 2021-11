Warren Buffett a acheté sa première action à 11 ans ! Voici pourquoi vous devriez aussi apprendre à votre enfant à investir

Si les enfants commencent à investir dans des actions à un jeune âge, ils pourraient gagner des rendements importants s’ils détiennent de bonnes actions à long terme.

Les parents devraient enseigner à leurs enfants comment investir dans des actions ainsi que les avantages de le faire. Même si l’on peut investir dans des actions pour mineurs, les parents devraient encourager l’enfant à les surveiller pour développer une habitude d’investir. Ce faisant, disent les experts, cela enseigne l’art d’investir dans des actions à un jeune âge, et les enfants apprennent comment obtenir des rendements supérieurs à l’inflation de cet investissement au fil du temps. Le grand investisseur américain Warren Buffett a acheté sa première action à l’âge de 11 ans. Cela montre que l’on peut apprendre à investir en bourse dès son plus jeune âge.

En plus de commencer tôt, les experts de l’industrie disent que le concept de composition, et comment un bon stock devrait être laissé intact pour en tirer le meilleur profit devrait être absorbé dans l’état d’esprit de l’enfant. Les avantages à long terme des investissements réguliers doivent être expliqués aux enfants avec des exemples pratiques et des termes simples pour les jeunes esprits.

Vikas Singhania, PDG de TradeSmart, « On peut investir dans des actions pour mineurs et aussi encourager l’enfant à les surveiller pour développer une habitude d’investir. La seule condition est qu’il soit dans de bonnes entreprises avec un management solide. Notez que l’investissement effectué est périodique pour obtenir l’avantage de la composition et de la moyenne.

Raisons pour lesquelles les parents doivent apprendre à leurs enfants à investir dans des actions ;

Archit Gupta, fondateur et PDG de Clear, déclare : « De nombreux jeunes et millennials ont investi dans des actions pour la première fois après le verrouillage de l’année dernière. Par exemple, les dépositaires CDSL et NSDL ont ajouté 1,43 crore, de nouveaux investisseurs, de mars 2020 à mars 2021, soit un bond de 1,9 fois d’une année sur l’autre. Il ajoute en outre: « Cela montre que l’investissement en actions est voué à augmenter à l’avenir, et enseigner aux enfants les actions leur donne une longueur d’avance dans le monde de l’investissement. »

Pour commencer, vous pouvez apprendre à vos enfants à investir leur argent de poche ou leurs cadeaux en espèces dans des actions. Il leur apprend à investir dans des objectifs financiers essentiels tels que l’enseignement supérieur plutôt que de gaspiller de l’argent pour des besoins inutiles.

De nombreuses actions ont donné des rendements massifs sur une courte période. Si les enfants commencent à investir dans des actions à un jeune âge, ils pourraient gagner des rendements importants s’ils détiennent de bonnes actions à long terme. « Les parents devront ouvrir et exploiter des comptes Demat et de trading au nom de leurs enfants mineurs », ajoute Gupta.

Choses à garder à l’esprit tout en enseignant l’investissement en actions pour les enfants

1. Ayez une longueur d’avance sur vos enfants : vous ne pouvez enseigner à vos enfants les actions que si vous connaissez vous-même les investissements en actions. « Il est utile d’étudier les différentes techniques et concepts d’investissement en actions pour aider vos enfants à investir dans des entreprises aux fondamentaux solides », explique Gupta.

2. Soyez un mentor pour vos enfants : les experts disent qu’en tant que parent, vous devez enseigner à vos enfants l’investissement boursier en tant que mentor plutôt qu’en tant qu’expert en bourse. Par exemple, si vos enfants posent des questions sur les actions et que vous ne pouvez pas y répondre, faites participer vos enfants à la recherche et à la recherche des réponses qu’ils recherchent.

3. Jeux de bourse : Vous trouverez de nombreux jeux de bourse en ligne, des outils et des puzzles qui enseignent aux enfants l’art d’investir dans des actions. Gupta déclare : « Cela aide car ces jeux et outils enseignent aux enfants comment investir dans des actions qui allègent leur fardeau. »

4. Commencez par les bases : enseignez à vos enfants les bases du risque par rapport aux récompenses, des profits et des pertes et comment les investissements ont besoin de temps pour croître avant d’investir dans des actions. De plus, les experts suggèrent que l’on pourrait apprendre à leurs enfants à vérifier les cours des actions et à accéder aux informations sur les entreprises.

5. Encouragez les enfants à investir dans des actions : selon Gupta, une fois que vos enfants sont à l’aise avec les concepts d’investissements boursiers, laissez-les choisir eux-mêmes les actions. Cela aide s’ils investissent leur cadeau ou leur argent de poche dans ces actions et voient comment leur argent augmente avec le temps.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.