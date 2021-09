Warren Buffett a gagné 5 milliards de dollars avec ces 3 actions cette semaine ; Action pomme parmi les gagnants

in

L’investisseur milliardaire, qui a eu 91 ans plus tôt cette semaine, est connu pour sa méthodologie d’investissement et sa sélection de participations dans des multi-ensacheuses. (Photo : REUTERS)

Berkshire Hataway de Warren Buffett a gagné plus de 5,21 milliards de dollars cette semaine à partir de seulement trois actions. Le fabricant d’iPhone Apple est le plus gros contributeur à la richesse de Warren Buffett cette semaine. Alors que l’action montait en flèche cette semaine, Berkshire Hataway de Buffett a gagné des milliards de dollars, calculés sur la base des avoirs de Berkshire dans Apple à la fin de l’année dernière. L’investisseur milliardaire, qui a eu 91 ans plus tôt cette semaine, est connu pour sa méthodologie d’investissement et sa sélection de participations dans des multi-ensacheuses.

Berkshire Hathaway détenait 907 millions d’actions d’Apple à la fin du mois de décembre de l’année dernière. La valeur des actions Apple dans le portefeuille de Berkshire Hathaway à l’époque s’élevait à un peu moins de 121 milliards de dollars. Le même montant a maintenant grimpé à 139,44 milliards de dollars, en supposant que Warren Buffett et son partenaire Charlie Munger n’aient vendu aucune action Apple depuis lors. Plus tôt la semaine dernière, à la clôture du marché de vendredi, la valeur de celui-ci s’élevait à 134,86 milliards de dollars, ce qui se traduit par un bénéfice d’un peu plus de 4,58 milliards de dollars cette semaine. Depuis le début de l’année, le cours de l’action Apple a grimpé de 18,7 %.

Apple est la plus grande détention d’actions, en termes de valeur, pour Berkshire Hathaway. Fin septembre 2020, Berkshire Hathaway détenait 944 millions d’actions d’Apple, mais plus tard Warren Buffett a décidé de réduire certaines de ses participations dans le géant de la technologie. Warren Buffett, plus tôt cette année, a reconnu que la vente de ces actions Apple était une erreur contre laquelle Charlie Munger l’avait mis en garde.

L’autre action qui a aidé l’Oracle d’Omaha à empocher des bénéfices cette semaine était la société Coca-Cola. Berkshire Hathaway détenait 400 millions d’actions de la société à la fin de l’année précédente, évaluées à 21,93 milliards de dollars. Depuis la clôture du marché vendredi dernier, l’action a bondi de 2% jusqu’à présent, ajoutant 444 millions de dollars aux bénéfices de Berkshire. Actuellement, la valeur des actions de Coca-cola dans le portefeuille de Berkshire Hathaway est de 22,7 milliards de dollars. Depuis le début de l’année, le titre est en hausse de 7,6 %.

La major des services financiers Moody’s a été le troisième contributeur au portefeuille de Warren Buffet cette semaine. Le cours de l’action Moody’s a bondi de 2,08 % depuis la cloche de clôture de vendredi dernier. Avec cette flambée du cours des actions, la valeur des avoirs de Warren Buffett dans Berkshire dans la société a augmenté de 193,90 millions de dollars. Berkshire Hathaway détient 24,66 milliards d’actions de Moody’s, actuellement évaluées à 9,51 milliards de dollars. Jusqu’à présent cette année, le cours de l’action Moody’s a bondi de 32 %.

