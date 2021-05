Warren Buffett accepte de vendre des actions Apple, malgré la désapprobation de Charlie Munger, était une erreur

L’investisseur Ace Warren Buffett a admis que vendre des actions d’Apple était probablement une erreur. (Image: REUTERS)

L’investisseur Ace Warren Buffett a admis que vendre des actions d’Apple était probablement une erreur de sa part. Les investisseurs milliardaires ont déclaré qu’il avait vendu des actions du fabricant d’iPhone malgré le fait que le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, était contre l’idée. «J’ai vendu des actions l’année dernière, bien que nos actionnaires aient toujours vu leur pourcentage d’intérêt augmenter parce que nous rachetons des actions. Mais c’était probablement une erreur », a déclaré Warren Buffett lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway au début du mois.

Berkshire Hathaway, à la fin de l’année précédente, détenait 907 millions d’actions Apple. C’est une baisse par rapport à 944 millions à la fin du trimestre juillet-septembre de l’exercice précédent. Warren Buffett a ajouté que Charlie Munger, son partenaire commercial et ami de longue date, lui avait fait part de sa désapprobation de l’idée. Berkshire Hathaway a vendu des actions Apple pour empocher 11 milliards de dollars.

«C’est une entreprise extraordinaire», a déclaré Buffett en discutant des activités d’Apple. «Je tiens à souligner qu’à sa manière, Tim Cook a si bien géré l’entreprise», a-t-il ajouté. La valeur de marché de l’actif Apple de Berkshire Hathaway, à la fin de l’année précédente, était de 120 milliards de dollars. D’autre part, Warren Buffett et Charlie Munger n’ont dépensé que 36 milliards de dollars pour acquérir leur participation de 5,4% dans l’entreprise technologique de 2016 à 2018.

Plus tôt dans sa lettre à l’actionnaire, Warren Buffett avait qualifié Apple de l’un de ses actifs les plus précieux. Berkshire Hathaway a vendu des actions d’Apple mais leur participation dans la société a augmenté. «Notre coût pour cette participation était de 36 milliards de dollars. Depuis lors, nous avons tous deux bénéficié de dividendes réguliers, s’élevant en moyenne à environ 775 millions de dollars par an, et avons également – en 2020 – empoché 11 milliards de dollars supplémentaires en vendant une petite partie de notre position. Malgré cette vente – voila! – Berkshire détient désormais 5,4% d’Apple », avait expliqué Buffett.

La participation a été augmentée sans frais, aidée par un rachat d’actions par Apple et le rachat par Berkshire de ses actions au cours des deux dernières années. Apple est le seul grand nom technologique dont Berkshire Hathaway détient plus de 1%. Le cours de l’action d’Apple a gagné 1,5% jusqu’à présent cette année. Cela fait suite au bond de 83% enregistré par l’entreprise en 2020.

