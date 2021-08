Warren Buffett bat le S&P 500 jusqu’à présent cette année ; comment vous pouvez acheter toutes les actions que Buffett achète

Berkshire Hathaway – qui détient des participations de plusieurs milliards de dollars dans des géants tels qu’Apple, The Coca-Cola, Bank of America, d’autres – a ralenti les rachats d’actions au cours du trimestre d’avril à juin 2021. Image : .

Les actions Berkshire Hathaway de classe A et de classe B de Warren Buffett ont battu l’indice de référence S&P 500 jusqu’à présent cette année. Les cours des actions de catégorie A et B de Berkshire Hathaway Inc ont augmenté de plus de 27% depuis le début de l’année (YTD), surpassant l’indice S&P 500, qui a grimpé de 20,19%. Berkshire Hathaway – qui détient des participations de plusieurs milliards de dollars dans des géants tels qu’Apple, Coca-Cola, Bank of America, d’autres – a ralenti les rachats d’actions au cours du trimestre d’avril à juin 2021.

Les bénéfices de Berkshire Hathaway de Warren Buffett ont souligné que Berkshire Hathaway a racheté 6 milliards de dollars d’actions au cours du trimestre clos le 30 juin 2021, contre 6,6 milliards de dollars d’actions rachetées au cours des trois premiers mois de l’année. Berkshire Hathaway a payé 12,6 milliards de dollars au cours des six premiers mois de 2021 pour racheter des actions de ses actions ordinaires de classe A et B, selon le rapport sur les résultats. La société a annoncé un bénéfice d’exploitation de 6,7 milliards de dollars, un bénéfice net de 28,1 milliards de dollars et des revenus de 69,1 milliards de dollars au deuxième trimestre de l’exercice en cours, la semaine dernière.

Le cours de l’action Berkshire Hathaway bondit de 100 % en 5 ans

Les cours des actions de catégorie A et B de Berkshire Hathaway Inc ont bondi de 20 % en six mois et de plus de 36 % en un an. Alors que les actions de Warren Buffett ont presque doublé au cours des 5 dernières années. Les actions de catégorie A de Berkshire Hathaway Inc se négocient à 4 38 160 $ ​​et les actions de catégorie B à 291,28 $. La raison pour laquelle les actions de catégorie A se négocient à un prix aussi élevé est que les actions de catégorie A de Berkshire Hathaway n’ont subi aucun fractionnement d’actions dans l’histoire de la société. Les investisseurs de détail peuvent chercher à profiter de la sélection d’actions unique de Warren Buffett, en achetant simplement des actions de Berkshire Hathaway, en profitant à leur tour de la hausse de toutes les actions détenues par Berkshire Hathaway.

Jusqu’à présent cette année civile, l’indice S&P 500 a grimpé de 201,9%, passant à 4 447,7, contre 3 700,65 début 2021. Mercredi, les indices boursiers américains – le Dow Jones Industrials et le S&P 500 – ont affiché des échanges du jour au lendemain à Wall Street. record de clôture, sur le rapport des législateurs américains approuvant un paquet d’infrastructures de mille milliards de dollars. Le Dow Jones a terminé à 35 484,9 et le S&P 500 à 4 447,7. Plus tôt ce mois-ci, Goldman Sachs a relevé son objectif de cours de fin d’année pour le S&P 500 à 4 700, ce qui implique une reprise de 5,6% par rapport aux niveaux actuels.

Berkshire Hathaway affiche de solides résultats en janvier-juin 2021

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a déclaré que bon nombre de ses entreprises ont généré des bénéfices nettement plus élevés au cours du premier semestre 2021 par rapport à 2020, qui incluaient des effets négatifs importants de la pandémie. Il a également ajouté que les bénéfices de ses activités de fabrication, de services et de vente au détail en 2021 ont bénéficié d’une demande accrue des clients dans bon nombre de ses activités et ont également dépassé les bénéfices de 2019.

