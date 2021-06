Warren Buffett démissionne de la Fondation Gates dans le dernier développement après le divorce de Gates

Bill et Melinda Gates avec Warren Buffett, à gauche, à New York en 2006. (Photo de la Fondation Gates)

Le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a annoncé qu’il démissionnerait de son poste d’administrateur de la Fondation Bill & Melinda Gates.

“Pendant des années, j’ai été administrateur – un administrateur inactif – d’un seul bénéficiaire de mes fonds, la Fondation Bill et Melinda Gates”, a déclaré Buffett dans un communiqué détaillant ses dons de bienfaisance annuels, qui ont totalisé 4,1 milliards de dollars cette année. “Je démissionne maintenant de ce poste, comme je l’ai fait dans tous les conseils d’administration autres que celui de Berkshire.”

Il a ajouté : « Le PDG de [the foundation] est Mark Suzman, une sélection récente exceptionnelle qui a tout mon soutien. Mes objectifs sont 100% en phase avec ceux de la fondation, et ma participation physique n’est en aucun cas nécessaire pour atteindre ces objectifs.

La fondation a publié un e-mail de Suzman qui a été partagé avec les employés de l’organisation dans lequel Suzman a déclaré : « L’impact de [Buffet’s] la générosité prodigieuse est difficile à quantifier. Il est encore plus difficile de quantifier la façon dont ses valeurs ont imprégné la culture de la fondation.

Bill Gates et Melinda French Gates ont également fait des déclarations au sujet de leur ami et coprésident.

Melinda French Gates :

Ce qui a rendu l’investissement extraordinaire de Warren dans la fondation si significatif n’était pas seulement son montant, mais ce qu’il représentait : une conviction inébranlable que tout le monde mérite de vivre une vie saine et épanouie et un optimisme qu’un monde comme celui-ci est possible. Je suis reconnaissant pour la générosité de Warren, son leadership et son amitié. Sa sagesse nous a guidés tout au long de la deuxième décennie de notre fondation, et les choses que nous avons apprises de lui continueront de nous aider à tracer la voie à suivre.

Bill Gates:

Il y a plus de dix ans, lorsque nous avons appris pour la première fois le cadeau de Warren à notre fondation, nous étions sans voix. C’était le plus gros cadeau qu’on ait jamais offert à quelqu’un pour quoi que ce soit. Nous avons été touchés par la confiance qu’il nous accordait et déterminés à travailler chaque jour pour que ses ressources contribuent à améliorer la vie du plus grand nombre. Nous aurons toujours un sens profond de la responsabilité envers Warren, en accordant une attention particulière aux données pour suivre nos progrès et identifier les domaines où nous pouvons faire mieux. Mais la valeur du cadeau de Warren dépasse tout ce qui peut être mesuré. Je suis vraiment reconnaissant pour sa sagesse et son leadership, et surtout pour son amitié indéfectible. Warren continuera d’inspirer notre fondation alors que nous luttons contre la pauvreté et aidons des millions de personnes à vivre une vie plus saine.

C’est le dernier développement après l’annonce du divorce de Gates début mai, 27 ans après leur mariage. La déclaration de Buffett ne mentionnait pas le divorce.

Des questions circulent sur l’avenir de la Fondation Gates, basée à Seattle, qui dispose d’une dotation de près de 50 milliards de dollars et a octroyé près de 55 milliards de dollars de subventions depuis son lancement il y a plus de 20 ans.

« Bill et Melinda resteront coprésidents et administrateurs de la Fondation Bill & Melinda Gates », a déclaré la fondation en mai. « Aucun changement de leurs rôles ou de l’organisation n’est prévu. Ils continueront à travailler ensemble pour façonner et approuver les stratégies de la fondation, défendre les enjeux de la fondation et définir l’orientation générale de l’organisation.

Suzman a de nouveau abordé le sujet dans son courrier électronique.

« Je sais que le départ de Warren soulève des questions sur la gouvernance de la fondation », a-t-il écrit. «Comme je l’ai mentionné précédemment, j’ai discuté activement avec lui, Bill et Melinda des approches visant à renforcer notre gouvernance afin d’assurer la stabilité et la durabilité à long terme de la gouvernance et de la prise de décision de la fondation à la lumière de l’annonce récente de la décision de Bill et Melinda. divorce. Je prévois de partager des informations supplémentaires en juillet.

Buffett, 90 ans, était le seul autre administrateur de la fondation. Il a fait un don de près de 30 milliards de dollars à l’organisation, selon Bloomberg.

Buffett a été l’un des amis les plus proches de Bill Gates. Il a rejoint l’ancien couple en 2010 pour créer le Giving Pledge, un effort qui demande aux milliardaires de s’engager à donner la majorité de leur richesse de leur vivant ou par testament – ​​au lieu de céder leurs biens à des descendants.

Gates a rejoint le conseil d’administration de Berkshire en 2004, mais a démissionné en 2020 après avoir déclaré qu’il souhaitait consacrer plus de temps à son travail via la fondation.

Suite à l’annonce du divorce, Gates a fait la une des journaux ces derniers mois, notamment des rapports sur son comportement envers les employées et une enquête sur sa relation amoureuse antérieure « inappropriée » avec une employée de Microsoft.