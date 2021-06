Warren Buffett démissionne du conseil d’administration de la Fondation Gates

Warren Buffett a annoncé mercredi qu’il faisait don de 4,1 milliards de dollars d’actions de Berkshire Hathaway à cinq fondations – et qu’il se retirait de son rôle d’administrateur de la Fondation Bill & Melinda Gates, l’une des plus grandes philanthropies au monde. Le PDG de Berkshire Hathaway a fait cette annonce alors qu’il partageait la dernière mise à jour sur ses dons de bienfaisance, tout en défendant le rythme auquel il a fait don de son immense fortune. Maintenant âgé de 90 ans, Buffett dit qu’il est à mi-chemin de son objectif d’abandonner la quasi-totalité de sa valeur nette.

Buffett n’a pas précisé pourquoi il a démissionné de la Fondation Gates, qui est le principal bénéficiaire de ses dons depuis plus d’une décennie. Dans sa lettre, le milliardaire a noté que ses objectifs étaient « 100 % synchronisés » avec la fondation, qu’il avait été un « administrateur inactif » et qu’il avait démissionné de « tous les autres conseils d’administration autres que Berkshire Hathaway ».

L’annonce de Buffett intervient moins de deux mois après que Bill et Melinda Gates ont annoncé leur divorce et alors que Bill Gates fait face à un examen minutieux de sa conduite passée au travail et de ses relations extraconjugales. L’objectif de la lettre de Buffett, cependant, semble aborder la façon dont il aborde la philanthropie à une époque de critique intense de l’inégalité des richesses et du pouvoir des milliardaires. Buffett a généralement défendu son accumulation de richesse et semble affirmer que les avantages des intérêts composés ont justifié son approche progressive de la vente de ses actions.

Pendant ce temps, le don de 4,1 milliards de dollars n’est pas nécessairement surprenant. Le magnat des affaires parle de donner la majeure partie de sa richesse depuis au moins 2006, lorsqu’il a annoncé qu’il donnerait la majeure partie de sa richesse à la Fondation Gates. Depuis, il a régulièrement fait d’importants dons d’actions de Berkshire Hathaway à la fondation et, en 2010, il a travaillé avec les Gates pour établir le Giving Pledge, un pacte public entre les ultrariches pour faire don d’au moins la moitié de leur richesse à des œuvres caritatives. De nombreux milliardaires, dont MacKenzie Scott et Mark Zuckerberg, ont depuis signé. Maintenant que cela fait 15 ans depuis son annonce initiale de donner à la Fondation Gates, Buffett reconnaît que la philanthropie est compliquée.

« L’action la plus simple au monde est de donner de l’argent qui ne sera jamais d’aucune utilité réelle pour vous ou votre famille. Le don est indolore et pourrait bien mener à une vie meilleure pour vous et vos enfants », a écrit Buffett dans la lettre. « La deuxième étape consistant à débourser des sommes énormes est plus difficile, en particulier lorsque l’objectif est de se concentrer sur des problèmes cruciaux qui ont longtemps été difficiles à vaincre ou même à ébranler. »

Mais Buffett donne son argent plus lentement que certains autres milliardaires. Scott, l’ex-femme du PDG d’Amazon Jeff Bezos, a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’elle faisait don de 2,7 milliards de dollars de sa fortune à diverses causes. Dans l’ensemble, elle a donné 8,5 milliards de dollars au cours de la dernière année; fin 2020, elle distribuait 1 milliard de dollars par mois. Scott a également divergé des autres membres des ultrariches en donnant son argent directement à des organisations, plutôt que par le biais de fondations. Elle a également critiqué l’économie qui a permis sa richesse, qu’elle a qualifiée de « systèmes ayant besoin de changement ».

C’est un ton étonnamment différent de Buffett, qui a noté mercredi qu’il avait fait fortune en faisant ce qu’il aimait.

“Les intérêts composés, une longue piste, de merveilleux associés et notre incroyable pays ont tout simplement opéré leur magie”, a-t-il écrit.

Il convient de noter que de nombreux milliardaires, dont Bezos et Laurene Powell Jobs, n’ont toujours pas signé le Giving Pledge, et que d’autres ont mis du temps à élaborer une stratégie claire et délibérée pour leur philanthropie. Les milliardaires sont également de plus en plus impopulaires. Les sondages Vox et Data for Progress du début de l’année ont révélé que le public américain était sceptique à l’idée que les milliardaires soient des modèles et frustrés par la croissance de leur richesse pendant la pandémie. De nouveaux reportages sur la façon dont les riches évitent les impôts fédéraux sur le revenu rendent ces chiffres encore moins sympathiques.

Tout cela signifie que l’importance et la dynamique derrière la philanthropie milliardaire ne font que croître. Les milliardaires deviennent plus nombreux et plus puissants, rendant les organisations caritatives plus dépendantes de leurs fonds et leurs détracteurs plus inquiets pour maîtriser le pouvoir des ultrariches. Cette frustration croissante envers les riches et la façon dont ils utilisent leur argent contraste fortement avec les propos de Buffett, qui semble par ailleurs satisfait alors qu’il prend du recul par rapport à ses rôles.

“Je suis optimiste”, a écrit Buffett en conclusion. «Bien que les opposants abondent – ​​comme ils l’ont fait tout au long de ma vie – les meilleurs jours de l’Amérique sont certainement à venir. Ce qui s’est passé ici depuis 1776 n’est pas un hasard historique.