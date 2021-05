Warren Buffett dit que c’était “ probablement une erreur ” de vendre près de 10 millions d’actions d’AAPL l’année dernière

En février, Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé qu’il avait vendu 9,81 millions d’actions d’AAPL à la fin de 2020. S’exprimant lors de la réunion annuelle des actionnaires du conglomérat ce week-end, Buffett a reconnu que cette décision était «probablement une erreur».

En février, Buffett a expliqué que Berkshire avait vendu une petite partie de sa participation dans AAPL à la fin de 2020, empochant 11 milliards de dollars. Cependant, en raison des rachats d’actions d’Apple, qui réduisent le nombre total d’actions en circulation, la participation de Berkshire dans AAPL a en fait augmenté à 5,4% malgré cette vente. AAPL représente le plus gros investissement en actions ordinaires de Berkshire.

S’exprimant ce week-end, Buffett a réitéré qu’il était toujours optimiste sur Apple.

«La marque et le produit, c’est un produit incroyable. C’est une énorme et énorme aubaine pour les gens. Je veux dire que le rôle que cela joue dans leur vie est énorme. Je veux dire, je l’utilise comme téléphone, mais je suis probablement le seul au pays. »

Il a également fait part de sa décision de vendre ces 9,81 millions d’actions d’AAPL l’automne dernier. Buffett a expliqué que cette décision était «probablement une erreur», et son vice-président du Berkshire Charlie Munger lui a dit que:

«C’était probablement une erreur… Charlie dans sa manière discrète habituelle me fait savoir qu’il pensait que c’était une erreur aussi… C’est une affaire extraordinaire… [Tim Cook] ne pouvait pas faire ce que Steve Jobs pouvait évidemment faire en termes de création, mais Steve Jobs ne pouvait pas faire ce que Tim Cook a fait à bien des égards.

Munger a également fait des commentaires intéressants sur Robinhood, l’application d’investissement populaire sur iPhone:

«C’est vraiment horrible que quelque chose comme ça attire les investissements d’hommes civilisés et de citoyens décents. C’est profondément faux. Nous ne voulons pas gagner notre argent en vendant des choses qui sont mauvaises pour les gens. Mais nous avons les États qui le font avec la loterie… C’est l’une des choses qui ne va pas. Cela devient respectable de faire ces choses. Les États sont tout aussi mauvais que Robinhood… Les États américains ont remplacé la mafia en tant que propriétaire du jeu des nombres… Ils ont mis la mafia de côté et ont dit, c’est notre affaire, pas la vôtre. Cela ne me rend pas fier de mon gouvernement.