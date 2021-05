Actualités Bitcoin

Warren Buffett et Charlie Munger réitèrent des mots durs contre Bitcoin, mais cela n’a pas d’importance

Parce que, comme le dit Avichal Garg d’Electric Capital, «ils étaient les meilleurs investisseurs de l’ère industrielle. Mais nous sommes maintenant à l’ère du logiciel », et ils ont déjà du mal à se rattraper.

Warren Buffett a évité de parler de Bitcoin lors de la récente session de questions-réponses à l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, affirmant qu’il ne voulait pas rendre le troupeau de longs fous.

Cependant, l ‘«Oracle of Omaha» était d’accord avec le vice-président de Berkshire et son partenaire commercial de longue date Charlie Munger sur l’évaluation de la crypto-monnaie d’un billion de dollars.

Quant à ce que Munger avait à dire, c’était beaucoup et pas du tout positif.

“Bien sûr, je déteste le succès du bitcoin”, a déclaré Munger, 97 ans.

À partir de là, il poursuit en soulignant à quel point Bitcoin est une monnaie utile aux ravisseurs et aux extorqueurs, et il n’apprécie pas une telle monnaie, et il n’aime pas non plus “ simplement transférer vos milliards de milliards de dollars supplémentaires à quelqu’un. qui vient d’inventer un nouveau produit financier à partir de rien. »

«Je pense que je devrais dire modestement que tout ce foutu développement est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation.

Ce n’est pas une surprise de la part de Munger, car lui et Buffett critiquent depuis longtemps les crypto-monnaies. Et, bien sûr, le crypto twitter (CT) ne l’aimait pas du tout, c’est le moins qu’on puisse dire.

Alors que certains ont souligné à quel point Munger avait des mots si durs pour Bitcoin lorsque les investisseurs légendaires eux-mêmes étaient impliqués dans l’industrie du sucre, responsable de l’obésité et du diabète, d’autres ont noté qu’ils manquaient également les actions technologiques.

Ce n’est que récemment que le duo est devenu optimiste sur les actions technologiques et a estimé que les valorisations des méga-capitalisations n’étaient pas «folles» en raison des taux incroyablement bas sur la dette publique à court terme ou les bons du Trésor.

Le commerçant et économiste Alex Kruger a déclaré: «les gestionnaires de fonds qui ne s’adaptent pas aux changements technologiques ont du mal à surperformer», ce qu’ils ont actuellement.

Nous devons cesser d’écouter Buffet et Munger pour obtenir des conseils d’investissement. Le logiciel a changé le jeu et les a laissés derrière. Performances depuis le crash de 2008, lorsque Buffet a notoirement conclu des accords “amoureux”:

* Nasdaq: + 848%

* ESPION: + 444%

* Berkshire: + 388% pic.twitter.com/G0f8RiWG7L – Avichal Garg – Electric Capital ⚡💸 (@avichal) 1er mai 2021

«Ils n’ont pas battu le marché depuis que le marché est devenu dominé par les logiciels. Ils ont raté la plus grande révolution des affaires et de la société depuis la révolution industrielle », a déclaré Avichal Garg d’Electric Capital.

«Ils étaient les meilleurs investisseurs de l’ère industrielle. Mais nous sommes maintenant à l’ère du logiciel. »

Berkshire, quant à lui, dispose d’une pile de trésorerie de plus de 145 milliards de dollars à la fin du premier trimestre de 2021.

Bitcoin / USD BTCUSD

57 893,5223 1 128,921,95 $%

Volume 45,65 b Variation 1128,92 $ Ouverte 57893,5223 $ Circulation 18,7 m Plafond du marché 1,08 t

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.