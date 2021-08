Warren Buffett réduit ses participations dans les actions pharmaceutiques et quitte Biogen ; Nifty Pharma atteint 4% en 1 mois

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a également réduit sa position dans le constructeur automobile General Motors de 10,44 pour cent. Image : .

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a réduit ses participations dans plusieurs sociétés pharmaceutiques telles que Abbvie Inc, Bristol-Myers Squibb Co et Merck & Co. au deuxième trimestre de l’exercice 21. La société a éliminé la totalité de sa participation dans une autre société pharmaceutique – Biogen Inc. au deuxième trimestre, ont révélé des documents réglementaires cette semaine. D’autre part, Berkshire Hathaway a augmenté ses participations dans la chaîne de supermarchés Kroger Co, Rh Com et Marsh rival Aon Plc Shs CI A.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett a également réduit sa position dans le constructeur automobile General Motors de 10,44%, en perdant 60 millions d’actions, réduisant sa participation totale dans GM à 3,55 milliards de dollars à la fin juin 2021. La société a acquitté l’intégralité de ses participations dans Liberty Global Plc et Axalta Coating Systems.

Les participations de Berkshire Hathaway dans Apple et Bank of America restent inchangées

Le conglomérat basé à Omaha, dans le Nebraska, a également annoncé une nouvelle participation de 46,92 millions de dollars dans les actions ordinaires d’Organon & Co. Il a cédé une participation de 411 millions de dollars dans le fabricant de peinture Axalta Coating Systems Ltd, qui est une participation de Berkshire depuis 2015. Les changements ont été divulgués dans un dépôt réglementaire des participations cotées aux États-Unis de Berkshire au 30 juin 2021. La participation de Berkshire Hathaway dans Apple Inc d’une valeur de plus de 121 milliards de dollars, et près de 42 milliards de dollars de participations dans Bank of America, sont restés inchangés au cours du trimestre.

Berkshire Hathway a été un vendeur net d’actions en 2021, y compris au deuxième trimestre, lorsqu’il a vendu 1,1 milliard de dollars d’actions de plus qu’il n’en a acheté. L’indice S&P 500 a doublé par rapport à son plus bas de mars 2020 de 2304,92 $ à la suite de la pandémie de COVID-19. Berkshire a plutôt racheté environ 14,3 milliards de dollars de ses propres actions entre janvier et fin juillet, le cours de son action ayant également établi des records, et se situe désormais à seulement 2% en dessous de son pic du 7 mai, selon ..

L’indice Nifty Pharma chute de plus de 4% en un mois

De retour au pays, les marchés boursiers indiens ont été témoins d’une vente massive des sociétés pharmaceutiques en raison de l’actualité négative de quelques noms pharmaceutiques. De plus, la vente massive des fabricants de médicaments a été déclenchée à la suite de bénéfices trimestriels inférieurs aux attentes des laboratoires Dr. Reddy’s. Les bénéfices de la société ont été pénalisés par la performance plus faible des marchés nord-américains. Au cours du dernier mois, l’indice Nifty Pharma a chuté de 4,12 % et de près de 1 % au cours des cinq derniers jours.

