Warren Buffett vient de snober l’engouement pour la «responsabilité sociale». Voici pourquoi il a raison ⋆ .

Le signalement de la vertu des entreprises d’aujourd’hui est la version des années 1990 du greenwashing, étant donné que la promotion du «bien» remplace les résultats qui en découlent.

Néanmoins, l’impulsion pour aborder les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), telles que décrites dans les objectifs de durabilité de l’ONU, se révèle être un mandat mondial pour les entreprises de tous types. Ceci est inquiétant étant donné la compréhension limitée des implications à long terme ou même des formes appropriées de leur application.

Warren Buffet, investisseur et philanthrope renommé, a même émis des réserves concernant les normes ESG et cette semaine il s’est opposé aux propositions de rapports annuels sur les initiatives en matière de changement climatique et de diversité. Sa position va à l’encontre des attentes de Wall Street étant donné l’attrait croissant d’investir dans des entreprises durables.

Le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le World Economic Forum (WEF) soutiennent les efforts visant à établir «un système mondialement accepté pour la divulgation des entreprises» afin de rendre compte des informations ESG en plus de la performance financière. Le WEF atteste que les entreprises adaptent leurs stratégies en fonction des facteurs environnementaux et sociaux à un rythme remarquable, et que la pression pour une action urgente augmente alors que l’éthique adoptée par la Grande Réinitialisation se promulgue et que les revers de la pandémie révèlent des lacunes en matière de durabilité.

La mise en œuvre de métriques ESG et l’adoption de nouveaux outils pour lutter contre les défis mondiaux semblent admirables, mais il est important de noter que ce qui profite à la planète et ce qui profite aux gens s’aligne rarement en parfaite harmonie.

Par exemple, une initiative à impact communautaire qui profite aux moyens de subsistance des populations (comme investir dans des systèmes d’irrigation pour améliorer la sécurité alimentaire) pourrait avoir un impact environnemental négatif (perturber l’état naturel du cycle de l’eau). Et il va sans dire que toute initiative a un impact économique et qu’il faut donc tenir compte des contraintes de ressources et des coûts d’opportunité.

Tristement célèbre, la publicité du Black Friday New York Times de Patagonia de «Don’t Buy this Jacket» a parfaitement mis en évidence le dilemme éthique des pratiques de production en démontrant l’équifinalité de l’impact environnemental d’une entreprise.

L’humanité est intrinsèquement perturbatrice pour la nature, et la nature n’est généralement pas propice à l’épanouissement humain sans des ajustements. Rester au chaud, au frais et en sécurité est une préoccupation majeure pour ceux qui n’ont pas de luxe moderne. Et pourtant, les approches centrées sur l’homme pour vivre sur cette planète peuvent être positionnées comme des pratiques contraires à l’éthique pour la Terre Mère (voir le Green New Deal).

Compte tenu de cette complexité, les entreprises devraient adhérer au conseil de Buffett, présenté dans le Financial Times, sur «pourquoi les entreprises ne peuvent pas être des arbitres moraux» et tenir compte de sa vision des dépenses ESG comme une utilisation contestable de l’argent de l’actionnaire.

Les progrès des infrastructures et de l’agriculture ont propulsé le progrès humain au détriment de la biodiversité, et les préoccupations environnementales continuent d’attirer les alarmistes universitaires – et les appelants aux crises ne cessent jamais. Dans les années 1970, l’accent était mis sur le refroidissement global et le règne de la surpopulation (incitant à des politiques répressives pour l’utilisation et la reproduction des ressources). Aujourd’hui, le réchauffement climatique est au centre de la scène et la baisse des taux de natalité suscite des inquiétudes en raison des coûts associés à de telles tendances.

Heureusement, l’essai acclamé de Steven Pinker Enlightenment Environmentalism brosse un tableau différent.

«L’humanité n’est pas sur une voie irrévocable vers le suicide écologique. Au fur et à mesure que le monde devient plus riche et plus technophile, il se dématérialise, décarbonise et densifie, épargnant les terres et les espèces. À mesure que les gens deviennent plus riches et mieux éduqués, ils se soucient davantage de l’environnement, trouvent des moyens de le protéger et sont mieux en mesure de payer les coûts », écrit Pinker, psychologue cognitif à l’Université de Harvard. «De nombreuses parties de l’environnement rebondissent, nous encourageant à faire face aux problèmes, certes graves, qui subsistent.»

Par conséquent, une approche axée sur les personnes se prête aux méthodes de conservation.

De toute évidence, il est nécessaire de réfléchir de manière raisonnable et rationnelle à la manière dont les questions sociales et environnementales se recoupent et, étant donné la présence de facteurs d’attraction, l’éthique et les préoccupations écologiques ne doivent pas être liées. Pourtant, c’est ce que les entreprises sont invitées à faire lorsqu’elles adoptent des mesures ESG.

Le public des consommateurs et les universitaires poussent les entreprises à aller au-delà des formes traditionnelles de responsabilité sociale des entreprises (RSE), sans toutefois comprendre clairement ce que cela signifie. Historiquement, la littérature concernant la consommation éthique s’appuyait sur des études environnementales, et il était courant pour les études sur le comportement éthique du consommateur d’employer des variables dépendantes liées à l’environnementalisme. La justification de le faire était basée sur l’hypothèse que le comportement respectueux de l’environnement pouvait être considéré comme un sous-ensemble de la catégorie socialement consciente. Par conséquent, en ce qui concerne les stratégies de marketing, le lien entre l’éthique et l’environnement n’était pas un problème majeur, et les consommateurs environnementaux et éthiques étaient considérés comme une seule et même chose.

Le regroupement de ces deux types de consommateurs a conduit les entreprises à rechercher un large attrait en matière de durabilité, et les systèmes de certification ont tendance à tenter une approche à plusieurs volets. Par exemple, Fairtrade cherche à autonomiser les producteurs privés de leurs droits, à lutter contre le changement climatique et à susciter des changements de politique relatifs aux droits de l’homme et à l’égalité des sexes. Mais en essayant de résoudre «toutes les choses», Fairtrade se heurte à ses propres obstacles. Par exemple, la marque Fairtrade est le plus étroitement associée aux agriculteurs pauvres, étant donné la popularité du café certifié, mais un problème majeur que Fairtrade souhaite aborder est la déforestation, dont l’agriculture est l’un des principaux moteurs.

Les arguments en faveur de la distinction entre l’éthique et l’environnement sont apparus au fil du temps, d’autant plus que les préoccupations éthiques sont un déterminant plus complexe du comportement des consommateurs. En effet, l’éthique est difficile à mesurer étant donné qu’elle dépend de la culture et du contexte. Cependant, ce qui est constant, c’est que les consommateurs des pays avancés regardent désormais au-delà des facteurs de prix et de qualité lorsqu’ils prennent leurs décisions d’achat et, dans une plus grande mesure, la consommation est basée sur des principes moraux et des conditions de pratiques de production.

La singularité de la consommation consciente est que les clients peuvent ne pas comprendre pleinement pourquoi ils sont prêts à acheter ou à payer plus pour un produit doté d’une étiquette sociale. La compréhension par le consommateur de ce qui rend vraiment un produit «respectueux de l’environnement» ou «socialement responsable» a tendance à se fonder uniquement sur l’interprétation de ce qu’une entreprise partage et de ce que ce consommateur est prêt à rechercher. La valorisation globale repose sur les gens non seulement pour s’intéresser au marketing social, mais aussi pour le croire vrai – et l’intérêt est clairement là et les ventes prouvent qu’un niveau de confiance est présent.

Selon Nielsen, la génération Y contribue à l’afflux de ventes de produits respectueux de l’environnement, et en ce qui concerne les entreprises auprès desquelles elles recherchent un emploi, une étude du BCG révèle que 67% des milléniaux souhaitent que les entreprises pour lesquelles ils travaillent aient un impact sociétal.

Il n’est donc pas étonnant que les entreprises utilisent des stratégies de marketing pour améliorer la perception des stratégies d’approvisionnement, plutôt que de se concentrer sur l’amélioration du produit lui-même. Il ne s’agit pas de ce que le produit peut faire pour le consommateur, mais plutôt de ce que l’entreprise fait pour les gens et la planète.

La charge pour le capitalisme des parties prenantes d’en haut, ainsi que le désir de répondre aux besoins des consommateurs en aval, ont fait de la promotion de la durabilité une stratégie concurrentielle dominante et lucrative. Et les timbres de durabilité continuent de promouvoir certains éléments de la chaîne d’approvisionnement qui ont un attrait charmant plutôt que de se concentrer sur les liens entre l’offre et la demande des transactions commerciales qui peuvent propulser le développement économique.

Heureusement, une approche plus nuancée de l’environnementalisme gagne du terrain à mesure que l’attention est accordée aux travaux de Johan Norberg (voir Progrès: dix raisons de regarder vers l’avenir) et Michael Shellenberger (voir Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us All).

Dans l’ensemble, les entreprises et leurs consommateurs devraient être conscients de l’affirmation de Pinker selon laquelle, «Contrairement à la sagesse conventionnelle lugubre offerte par le mouvement écologiste traditionnel, et au radicalisme et au fatalisme qu’il encourage, il existe une nouvelle conception de l’environnementalisme qui partage l’objectif de protéger l’air et l’eau, les espèces et les écosystèmes, mais est fondé sur l’optimisme des Lumières plutôt que sur le déclinisme romantique. Cette approche s’appelle l’écomodernisme.

Les catastrophes naturelles, les maladies infectieuses et tout ce que la Terre Mère peut avoir en réserve nécessitent des résolveurs de problèmes et des innovateurs. Les progrès technologiques, les réseaux de chaînes d’approvisionnement et l’ingéniosité humaine ont permis le progrès malgré les obstacles naturels – et la préservation de la vie humaine et des développements qui en découlent est à la fois éthique et morale.