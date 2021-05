Warren dit que la pandémie “Notre chance d’élargir notre idée de ce que signifie l’infrastructure” – RedState ⋆ .

J’ai commencé plus de quelques éditoriaux au cours de l’année dernière en faisant référence à un avertissement adressé à d’autres démocrates par l’ancien comparse d’Obama et ancien maire désastreux de Chicago, Rahm Emanuel, en novembre 2008 : « Vous ne voulez jamais qu’une crise grave aille à déchets.”

Alors que les apologistes d’Emanuel et d’autres à gauche continuent d’insister sur le fait que ses paroles de sagesse ont été sorties de leur contexte par des républicains malfaisants qui présentent délibérément la citation comme une recommandation politique partisane, ceux d’entre nous qui continuent à la sortir de leur contexte – en supposant que c’est ce que nous faisons en fait – sachez très bien que le Parti démocrate le pratique exactement dans le contexte que nous continuons de traîner autour du cou d’Emanuel – et du leur :

Par opportunisme politique lors de crises ou d’autres événements importants, car ils pensent que c’est à ce moment-là qu’ils ont le mieux de réussir ce qu’ils n’auraient pas pu faire autrement.

Il n’est pas nécessaire de regarder plus loin que chaque fusillade de masse qui descend le brochet pour comprendre cette réalité, alors que les démocrates tirent les ischio-jambiers en se précipitant vers les microphones et les caméras de télévision pour exiger des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu – visant presque toujours une arme factice qui n’existe pas: le redouté « fusil d’assaut » ou mon préféré, « armes de guerre ».

Quoi qu’il en soit, la sénatrice Elizabeth Warren (D-LOON) – que Donald Trump aimait appeler « Pochahontas », bien que je préférais « Fauxcahontas » ou simplement « 1/1 064e » (Native American) – a admis à haute voix lors d’une interview avec L’animatrice de MSNBC, Stephanie Ruhle, a compris ce que ceux d’entre nous qui prêtons attention à de telles choses ont compris depuis le début, en ce qui concerne les démocrates et les médias d’État qui vantent la merde toujours aimante de COVID:

“C’est notre chance d’élargir notre idée de ce que signifie l’infrastructure.“

Et. Là. Il. Est. Quelque part, le petit Napoléon sourit.

Vous trouverez ci-dessous une transcription partielle de l’entretien (c’est moi qui souligne).

Ruhle a mis la table pour Lizzie, au début du segment :

« Les sénateurs républicains viennent de dévoiler une contre-offre au dernier plan d’infrastructure de 1,7 billion de dollars du président Biden. La nouvelle étiquette de prix, 928 milliards de dollars sur huit ans. Cela survient alors que le président se prépare pour un voyage à Cleveland, où il se concentrera sur la fabrication et l’économie. Ce matin également, nous avons appris que 406 000 Américains supplémentaires avaient demandé des prestations de chômage la semaine dernière. C’est le nombre le plus bas depuis le début de la pandémie. « Nous sommes sur la voie de la reprise économique. Bonnes nouvelles. Je me joins maintenant pour discuter, la sénatrice démocrate de l’État du Massachusetts, Elizabeth Warren. Sénateur, toujours content de vous voir. Je veux commencer par cette nouvelle contre-proposition des républicains, 928 milliards de dollars. Pouvez-vous embarquer pour ça ?

Warren n’achetait pas.

Warren rejette la proposition d’infrastructure du GOP, prend un ton plus dur que la Maison Blanche : Pas « une contre-offre sérieuse » https://t.co/9UwebyM946 pic.twitter.com/U7Nnxdua69 – La Colline (@thehill) 27 mai 2021

Des visions de «nouvelles offres vertes» dans sa tête, bien sûr.

« Écoutez, je ne pense pas que ce soit une contre-offre sérieuse. Tout d’abord, ils n’ont pas le salaire pour cela. Ce n’est pas vrai. Ils ont cette idée illusoire de la façon dont nous allons utiliser l’argent engagé à d’autres endroits et d’autres dépenses. La deuxième partie est Je n’entends pas parler de l’infrastructure verte, de l’importance, lorsque nous faisons ces investissements, de faire passer nos autobus à l’électricité, nos autobus scolaires à l’électricité, nos transports en commun à l’électricité, afin que nous réduisions notre empreinte carbone et s’ils ont ou non investi suffisamment d’argent pour le faire. «Mais le troisième est remarquez qui est laissé pour compte, les femmes. L’infrastructure, c’est aider les gens à se rendre au travail et aider les entreprises à prospérer parce qu’elles ont des travailleurs. Nous construisons des routes et des ponts pour cela. Nous investissons dans le haut débit pour y parvenir. Pour cela, nous devons investir dans la garde d’enfants. Des millions de femmes ne travaillent pas en ce moment et une sur quatre dit que c’est la raison pour laquelle je ne peux pas avoir de garde d’enfants. Nous étions en crise avant que la pandémie ne frappe, cela n’a fait qu’empirer pendant la pandémie. C’est notre chance d’élargir notre idée de ce que signifie l’infrastructure. Donner aux femmes qui veulent travailler une vraie chance sur le lieu de travail. Et puis-je faire une partie de plus à cela ? »

“Bien sûr”, répéta Ruhle.

Aujourd’hui, je présente officiellement ma #BuyGreen Act avec @RepAndyLevin pour utiliser l’énorme pouvoir d’achat de notre gouvernement fédéral pour les produits énergétiques propres fabriqués aux États-Unis afin de relancer notre économie verte. https://t.co/XZsbnBqHk6 – Elizabeth Warren (@SenWarren) 27 mai 2021

Plus de pablum de Lizzie :

«Et c’est – rappelez-vous que cela s’appelle un projet de loi sur l’emploi. Il s’agit d’infrastructures et d’emplois. Donc, tant que nous investissons dans des routes, des ponts et beaucoup de béton, environ 90 % de ces emplois seront réservés aux hommes, et ce sont de bons emplois. Et je soutiens cela et je pense que c’est génial. « Mais quand on parle de garde d’enfants, ces emplois vont presque tous aux femmes et ces emplois aujourd’hui paient bien trop peu. On a une chance de les transformer en emplois professionnels bien rémunérés. Donc – et nous incluons la garde d’enfants et ensuite nous obtenons – les mères ont une chance sur le marché du travail et les papas, et les femmes qui font le travail ont une chance sur le marché du travail.

Ceci, bien sûr, nous donne encore une fois l’occasion de souligner la pure hypocrisie du « parti des droits des femmes ». La fête pour « briser le plafond de verre ». Le parti de « protéger les femmes américaines des mauvaises intentions du Parti républicain ».

Euh-huh. Et aussi le « parti qui soutient avec enthousiasme les hommes biologiques qui se débarrassent des femmes biologiques dans le sport féminin. Je pourrais continuer.

Les démocrates sont comme des enfants gâtés, des gangs. Ils ne peuvent jamais obtenir « assez » pour les rendre heureux. Ils ne sont jamais satisfaits. Plus ils en ont, plus ils en veulent. Nous l’avons vu pendant près de 60 ans et nous le voyons maintenant de manière aussi flagrante que nous l’avons vu depuis des décennies.

Entre Joe Biden et Nancy Pelosi – qui veulent tous les deux dépenser votre argent comme des marins ivres – le « meilleur » est encore à venir.