Warren Gatland apporte SIX changements à l’équipe britannique et irlandaise des Lions pour le décideur de la série en Afrique du Sud avec Kyle Sinckler nommé parmi les remplaçants

Warren Gatland a apporté six changements à son équipe des Lions britanniques et irlandais pour leur décision contre l’Afrique du Sud.

Gatland a réagi à la défaite 27-9 de samedi en effectuant une multitude de changements dans l’espoir de remporter la série.

Gatland a apporté six changements au décideur de la série

Stuart Hogg et Anthony Watson ont laissé la place au duo gallois Liam Williams et Josh Adams dans un trio relooké, mais Duhan Van Der Merwe garde sa place.

Dan Biggar continue à demi d’ouverture mais il est rejoint à demi par Ali Price dans une répétition du partenariat qui a commencé le premier test. Conor Murray tombe sur le banc.

Chris Harris fait place à Bundee Aki au centre extérieur dans le XV de départ avec Robbie Henshaw glissant à 13.

Il y a également des changements au premier rang avec Wyn Jones qui se remet d’un problème d’épaule, et le talonneur Ken Owens arrive également.

L’Afrique du Sud a l’élan sur les Lions après avoir remporté le deuxième test

Gatland a également effectué trois ajustements sur le banc, où le capitaine anglais Owen Farrell perd face à Finn Russell, qui s’est remis d’une blessure au tendon d’Achille, tandis qu’Adam Beard et Sam Simmonds sont inclus pour la première fois dans la série.

Kyle Sinckler est nommé parmi les remplaçants en attendant le résultat de l’audience disciplinaire de mardi prononcée pour morsure dans le deuxième test.

Lions XV– Williams, Adams, Henshaw, Aki, Van der Merwe, Biggar, Price ; Wyn Jones, Owens, Furlong, Itoje, A. Wyn Jones (C), Lawes, Curry, Conan.

Remplaçants: Cowan-Dickie, Vunipola, Sinckler, Beard, Simmonds, Murray, Russell, Daly.

