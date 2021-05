Warren Gatland inclut Sam Simmonds dans l’équipe des Lions britanniques et irlandais pour une tournée en Afrique du Sud et nomme Alun Wyn Jones au poste de capitaine, Billy Vunipola, Johnny Sexton et Manu Tuilagi sont absents

Warren Gatland a inclus Sam Simmonds dans son équipe de 37 Lions britanniques et irlandais pour la prochaine tournée en Afrique du Sud, qui sera dirigée par Alun Wyn Jones du Pays de Galles.

Bundee Aki et Chris Harris sont également inclus alors qu’il y a un certain nombre d’omissions notables, avec Johnny Sexton, Jonathan Davies, Billy Vunipola, James Ryan, Kyle Sinckler et Manu Tuilagi parmi ceux à manquer.

Simmonds a joué pour la dernière fois en Angleterre il y a trois ans, mais il fait partie de l’équipe britannique et Lions pour la tournée en Afrique du Sud

Jones mènera les Lions au combat cet été

Gatland a tenu sa dernière réunion de sélection au club de Lensbury dans le sud-ouest de Londres mercredi, Simmonds faisant la coupe malgré son manque d’expérience internationale.

La rangée arrière d’Exeter a fait la dernière de ses sept sélections en Angleterre en mars 2018, mais elle était dans une forme sensationnelle pour l’équipe de Rob Baxter.

Simmonds a aidé Exeter à remporter le doublé de la Coupe des champions et de la Premiership la saison dernière, est le meilleur buteur de la ligue et le joueur européen en titre de l’année.

Sa forme de club n’a pas convaincu Eddie Jones et il n’a pas pu déloger Billy Vunipola, mais reçoit maintenant l’appel des Lions contre l’Angleterre numéro huit.

Si son inclusion est un choc pour les fans des Lions, revenir à Jones en tant que capitaine ne sera pas une surprise en tant que joueur de rugby le plus capé au monde avec 148 apparitions pour son pays.

Le joueur de 35 ans participera à sa quatrième tournée des Lions et a participé aux neuf derniers matches de test des Lions, y compris le capitaine de l’équipe à la victoire lors du troisième test décisif contre l’Australie à Sydney en 2013.

Les Lions ont fait leur dernière tournée en Afrique du Sud en 2009, perdant la série 2-1

Ailleurs, Tuilagi manque complètement l’équipe après une saison ravagée par les blessures pour Sale Sharks, alors qu’il n’y a pas de place non plus pour les coéquipiers anglais Henry Slade, Jonny May et Sam Underhill.

Sexton est également négligé avec son coéquipier irlandais Ryan, avec son compatriote Aki une inclusion surprise parmi les centres aux côtés de l’Ecossais Harris.

Louis Rees-Zammit est récompensé par un rappel après son excellente saison avec Gloucester et le Pays de Galles, rejoint par son compatriote et débutant des Lions Josh Adams après avoir terminé en tant que meilleur buteur d’essais à la Coupe du monde 2019.

Le joueur des Six Nations du tournoi Hamish Watson fait partie de l’équipe après ses excellentes performances pour l’Écosse.

Les stars d’Exeter Jonny Hill et Luke Cowan-Dickie rejoindront également l’équipe, le premier match officiel de la tournée devant se dérouler contre DHL Stormers au Cap le 3 juillet.

L’entraîneur-chef Warren Gatland a déclaré: «À ces joueurs qui ont été sélectionnés, félicitations. Je sais que cela va être difficile pour un certain nombre d’aspects. J’espère juste tout d’abord qu’ils apprécieront pleinement la tournée et qu’ils représenteront au mieux leurs quatre pays d’origine.

En nommant 37 joueurs plutôt que les 36 attendus, Gatland a déclaré: «En regardant en particulier nos attaquants lâches et l’attrition, obtenir un numéro supplémentaire, il y a un peu de secours. Nous voulions garder les chiffres bas, mais une équipe de 37 hommes était quelque chose que nous avons examiné hier.

Gatland prendra en charge sa troisième tournée des Lions britanniques et irlandais après sa victoire en Australie et un match nul en Nouvelle-Zélande

Gatland sait qu’affronter les champions du monde sera un énorme défi.

«Ce ne sera pas facile», a-t-il déclaré.

«Il utilise probablement l’expérience de la dernière tournée. En 2009, nous avons plutôt bien joué dans la phase préparatoire, mais le physique qu’ils ont apporté au premier test était quelque chose pour lequel nous n’étions pas tout à fait prêts.

«Nous sommes repartis en pensant que nous avions fait du bon travail, rétabli un peu de respect dans le maillot. Mais nous avons été déçus, nous pensions que nous aurions pu faire match nul ou même gagner.

«Nous retournons en Afrique du Sud dans le but ultime de poursuivre ce sur quoi nous avons bâti et de développer la marque Lions. C’est unique, c’est incroyablement spécial. »

ÉQUIPE DE LIONS COMPLÈTE POUR L’AFRIQUE DU SUD

Warren Gatland a nommé son équipe de 37 hommes pour le voyage d’été en Afrique du Sud

Dos (16):

Josh Adams (Cardiff Rugby, Pays de Galles) – Aile

Bundee Aki (Connacht Rugby, Irlande) – Centre

Dan Biggar (Northampton Saints, Pays de Galles) – Demi-mouche # 821

Elliot Daly (Saracens, Angleterre) – Centre # 822

Gareth Davies (Scarlets, Pays de Galles) – Demi de mêlée

Owen Farrell (Saracens, Angleterre) – Demi-mouche # 780

Chris Harris (Gloucester Rugby, Écosse) – Centre

Robbie Henshaw (Leinster Rugby, Irlande) – Centre # 824

Stuart Hogg (Exeter Chiefs, Écosse) – Arrière # 783

Conor Murray (Munster Rugby, Irlande) – Demi de mêlée # 790

Ali Price (Glasgow Warriors, Ecosse) – Demi de mêlée

Louis Rees-Zammit (Gloucester Rugby, Pays de Galles) – Aile

Finn Russell (Racing 92, Écosse) – Demi-mouche # 835

Duhan van der Merwe (Edinburgh Rugby, Ecosse) – Wing

Anthony Watson (Bath Rugby, Angleterre) – Aile # 816

Liam Williams (Scarlets, Pays de Galles) – Arrière # 833

Attaquants (21):

Tadhg Beirne (Munster Rugby, Irlande) – Deuxième rangée

Jack Conan (Leinster Rugby, Irlande) – Rangée arrière

Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs, Angleterre) – Hooker

Tom Curry (Sale Sharks, Angleterre) – Rangée arrière

Zander Fagerson (Glasgow Warriors, Ecosse) – Prop

Taulupe Faletau (Bath Rugby, Pays de Galles) – Rangée arrière # 779

Tadhg Furlong (Leinster Rugby, Irlande) – Prop # 818

Jamie George (Saracens, Angleterre) – Talonneur # 819

Iain Henderson (Ulster Rugby, Irlande) – Deuxième rangée # 808

Jonny Hill (Exeter Chiefs, Angleterre) – Deuxième rangée

Maro Itoje (Saracens, Angleterre) – Deuxième rangée # 825

Alun Wyn Jones (Ospreys, Pays de Galles) (Capitaine) – Deuxième rangée # 761

Wyn Jones (Scarlets, Pays de Galles) – Prop

Courtney Lawes (Northampton Saints, Angleterre) – Deuxième rangée # 826

Ken Owens (Scarlets, Pays de Galles) – Talonneur # 829

Andrew Porter (Leinster Rugby, Irlande) – Prop

Sam Simmonds (Exeter Chiefs, Angleterre) – Rangée arrière

Rory Sutherland (Edinburgh Rugby, Ecosse) – Prop

Justin Tipuric (Ospreys, Pays de Galles) – Rangée arrière # 786

Mako Vunipola (Saracens, Angleterre) – Prop # 787

Hamish Watson (Edinburgh Rugby, Ecosse) – Rangée arrière

