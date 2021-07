Warren Gatland qualifie la diatribe de Rassie Erasmus d'”étrange” et insiste sur le fait qu’il n’utilisera pas les médias sociaux pour exprimer son opinion sur les décisions d’arbitrage après que les Lions ont perdu le deuxième test contre l’Afrique du Sud

in

Warren Gatland a qualifié d'”étrange” l’extraordinaire diatribe du directeur sud-africain du rugby Rassie Erasmus plus tôt cette semaine.

Erasmus a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant l’arbitrage de l’arbitre Nic Berry lors de la défaite 22-17 des Springboks lors du premier test de samedi dernier au Cape Town Stadium.

Erasmus a également proposé de s’éloigner de l’équipe d’Afrique du Sud lors d’une vidéo intense

Il a également défendu son rôle de porteur d’eau et accusé Berry de traiter le capitaine local Siya Kolisi différemment d’Alun Wyn Jones, le skipper des touristes.

Le deuxième test, disputé à Johannesburg, s’est déroulé dans le sens de l’équipe locale, qui a manqué 27 à 9 vainqueurs pour égaliser la série.

Cependant, les Lions peuvent se sentir lésés par certaines décisions prises par l’officiel Ben O’Keeffe, qui a choisi de ne pas expulser la star des Springboks Cheslin Kolbe, qui a été condamnée pour un tacle dangereux sur Conor Murray.

Mais Gatland insiste sur le fait qu’il ne suivra pas l’exemple de son homologue lorsqu’il commentera la performance de l’arbitre.

.

Le jeu dangereux de Kolbe a déclenché une grosse bagarre

Gatland a déclaré : « Nous avons des systèmes et des processus en place et j’espère que World Rugby examinera cela pour s’assurer que tout le monde respecte les protocoles.

« Je pense que c’est important. Nous faisons des conférences de presse pour essayer de vous donner les gars [the media] quelques informations et nous traitons avec les arbitres et World Rugby.

«J’espère juste que cela n’arrivera pas à une situation où vous vous retrouvez avec des choses sur Twitter et des gens qui expriment leurs opinions de cette façon et non par les canaux appropriés.

“Je l’ai trouvé [Erasmus’ video] assez étrange que cette approche ait été adoptée et ce n’est certainement pas quelque chose dans lequel je vais m’impliquer. Il est important que nous maintenions l’intégrité du jeu autant que possible.

.

Gatland a exhorté les autorités à garantir que l’intégrité du sport reste élevée

« Je pensais juste que c’était très intéressant. On en a assez parlé et je n’irai pas sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas vraiment commenter cela parce que je veux laisser d’autres personnes s’en occuper.

« La dernière chose dont nous avons besoin, c’est d’une guerre des mots et d’être accusés de faire certaines choses. C’est incroyable pour moi de voir comment le récit a changé concernant le TMO, je n’ai fait aucun commentaire avant le jeu la semaine dernière et pourtant j’ai été accusé de remettre en question son intégrité.

“Nous garderons les choses pour nous et passerons par les canaux appropriés lorsque nous traiterons avec l’arbitre et parlerons à l’arbitre après avoir examiné le jeu. J’espère donc que nous aurons des commentaires de sa part et que nous lui donnerons des commentaires.”