Warrington et Lara ont fait un null technique en raison d’une tête des Britanniques

Dario Pérez

Hier soir à Leeds nous avons trouvé un de ces galas qui promettait beaucoup, avec cinq gros enjeux sur le papier, qui a fini par être très décevant pour les fans qui espéraient goûter à un show mémorable.

Le combat principal de la nuit, attendu six mois après la surprise de février, a affronté le héros local, Josh Warrington (30-1-1, 7 KO) contre le Mexicain Mauricio Lara (23-2-1, 16 KO), son bourreau en février dernier. C’était un déclencheur à part entière. Déjà lors du premier tour, on avait vu que Warrington avait prévu de garder ses distances et sa boîte en mouvement, mais sans renoncer à faire court à certaines occasions pour surprendre le Mexicain ; le problème, il l’a fait avec la tête frontale et avancée, comme un bélier pour ouvrir un château médiéval. Warrington était “Guarrington”.

Après plusieurs plaintes de Lara à propos de coups de tête sans l’infâme arbitre Steve Gray, qui est devenu célèbre pour avoir remis la serviette au coin d’un Lewis Ritson cassé, a averti et a pris un point de Warrington, dans l’un d’eux le haut de l’œil du visiteur d’une manière brutale, ce qui a fait qu’il n’a pas pu être poursuivi et le combat a été déclaré nul technique. Dommage, mais pas le fruit du hasard, mais d’un troisième homme peu réactif pour ne pas aller à l’encontre de l’athlète local. Et le British Boxing Board of Control continuera de vous mettre sur des événements importants …

Dans le concours co-stellaire, valable à son tour pour les quatre ceintures légères pour femmes, le grand Katie Taylor (19-0, 6 KO) a battu le Nord-Américain Jennifer Han (18-4-1, 1 KO). Taylor était de loin supérieure à sa rivale, mais ce n’était pas l’un de ses meilleurs combats malgré le renversement de Han, qui avait été un an et demi sans combat, une maternité et une prise de poids. Espérons que, pour la bonne nuit qu’elle nous a offerte et la légende qu’est la femme irlandaise, que 35 ans ne commencent pas à lui peser, ce qui ne devrait pas impliquer de déclin pour une excellente athlète qui n’a pas reçu de punition excessive dans sa carrière de boxeuse. En tout cas, sa défense restait à un niveau élevé et peut-être ne voulait-il pas risquer de trop penser, comme on dit, à allonger sa carrière et à s’attendre à des adversaires plus dangereux. Le meilleur moment de la performance de l’Irlandaise s’est produit au huitième round, quand, entre attraper et tenir Han, elle a pu enchaîner plusieurs coups qui ont mis ce dernier au sol, bien qu’elle ait pu récupérer lorsque la cloche était proche. Après les dix tours, les officiers ont rendu leur verdict, quelque chose qui serait la note principale de toute la nuit à Leeds. Katie Taylor a maintenu ses ceintures et son record d’invincibilité avec un triple 100-89.

Avant les deux combats principaux, le poids welter Conor Benn (19-0, 12 KO) a fait son travail contre les Aztèques Adrien Granados (21-9-3, 15 KO). Benn a commencé un peu hâtivement, cherchant le KO de ses premières mains comme il l’avait fait avec Samuel Vargas lors de son combat précédent. Cela lui a fait oublier le travail et essayer de mettre fin aux hostilités sans préparation préalable, quelque chose de très compliqué en boxe à ces niveaux et qui lui a fait subir plus de punitions sous forme de contre-attaques qu’il n’aurait dû en supporter avec une approche plus progressive. Au fur et à mesure que le combat progressait, les Britanniques remportant la majorité des sets pour un problème de qualité, Granados a commencé à regarder le public constamment dans une attitude vindicatif, généreux dans l’adjectif, et Benn à citer son rival comme s’il s’agissait d’un autre type d’événement. Nous étions, ce qui a en partie porté atteinte à plusieurs moments de ce qui était présumé être un combat beaucoup plus d’action. Benn devra repenser sa stratégie lors de ses futures nominations, car il a gagné en raison du volume de ses mains, de la différence de niveau et de la faible précision de Granados, mais il a sous-performé lors des précédentes occasions. Les juges ont donné au lieu le gagnant par décision unanime : 99-91, 100-90 et 97-93.

L’anglais Maxi hughes (24-5-2) a battu le Mexicain Jovanni Straffon (24-4-1, 17 KO), avec une excellente performance qui confirme le local comme un combattant au meilleur moment de sa carrière à 31 ans en ajoutant cinq victoires consécutives. Les douze rounds ont été développés au loin et au rythme d’un Hughes très évolué défensivement au cours des périodes précédentes de sa vie sportive, recevant peu de mains de quelqu’un avec autant de danger que Straffón. Les cartes des juges étaient écrasantes, 120-107, 120-107 et 119-109. Deux juges ont marqué le cinquième tour 10-8, car Straffon a été gravement endommagé, même sans tomber, pendant une grande partie du cinquième tour.

l’australien Ponts Ébanie (7-1, 3 KO) a battu fort Mailys gangloff (5-3.2 KO) dans un combat où les Français, après un début difficile, sont allés au plus et ont commencé à gagner en précision et en volume de coups, avec une seconde moitié des huit rounds bien supérieure pour l’Européenne. L’arbitre Steve Gray a statué 77-76 en faveur de Bridges, qui a ensuite présenté sur les réseaux sociaux une main avec une inflammation qui indique une probable blessure grave. La notation était faite maison, mais limite acceptable.