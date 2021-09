Warrington et Lara sont laissés à mi-hauteur par une tête

Josh Warrington Il s’est rendu au Headingley Rugby League Stadium à Leeds pour voir l’ambiance. Il l’a fait avant de commencer le processus de préparation au combat. Il a impressionné, mais il a fait plus quand il est sorti sur le ring. Le stade était plein (plus de 15 000 personnes), tous scandant son nom. Le ‘Leeds Warrior’ est une idole dans sa ville et il avait besoin de soutien. En février, Mauricio Lara l’a assommé, dans un événement sans fans, pour surprendre le monde. L’anglais était beaucoup joué et tout était en stand-by. Une tête accidentelle au deuxième tour a coupé le Mexicain et a mis fin au combat sans vainqueur. Le public était froid, les locaux se plaignaient au coin de leur adversaire… mais la première chose c’est la santé des combattants et le médecin a arrêté le combat.

Warrington est sorti affamé de vengeance. Il a bien boxé, prenant le rythme et frappant fort et avec jugement. Plusieurs étaient les mains qui pénétraient clairement le visage de Lara. Il profitait. Le Mexicain sélectionne bien les coups et lorsqu’il enchaîne il le fait avec certitude. Après l’étude, au deuxième tour, il a endommagé le local avec de bonnes mains lors de la contre-attaque. Warrington les a tenus et quand il a attaqué le visiteur a fermé. Je savais ce qui s’était passé il y a des mois. Au cours de ce deuxième tour, alors que les deux cherchaient à frapper, les têtes se heurtaient constamment et dans l’une de ces actions, les Anglais ont coupé le Mexicain. Lorsque Lara a atteint son coin, son équipe s’est plainte à l’arbitre. Il n’a pas été possible de continuer. Ils ont essayé de travailler au tribunal, mais avant de commencer le troisième acte, le médecin a arrêté le procès. Nécessaire. Le public a été laissé de côté et Warrington a été clair : “Tous ces gens ont payé de l’argent pour voir ce combat, je suis dévasté. Je dois finir ce combat», a-t-il souligné. La trilogie est le seul moyen.

Katie Taylor regarde dans une nouvelle défense

Katie Taylor et Jennifer Han lors de leur match. Salle d’allumettes

Katie Taylor sortait d’un combat rapproché avec Natasha Jonas. L’Irlandaise voulait se venger de son combat d’il y a quatre mois et elle l’a fait. Jennifer Han, challenger officiel, n’a pas réussi à démêler la boxe de Taylor, qui a remporté la victoire par décision unanime (triple 100-89). Le champion du monde unifié des poids légers a fait beaucoup échouer l’Américain (ancien champion du monde poids plume). Il était plus rapide et frappait (il lançait le concurrent au huitième) régulièrement tout au long du combat. L’ancienne championne olympique est une combattante diesel et Han ne lui a pas fait la guerre, là où elle souffre généralement le plus. Pouvant entrer, sortir et frapper, Taylor était supérieur et ajoute un nouveau cran à son revolver. L’avenir s’annonce bien, mais vous devez prendre des risques et poursuivre les grands combats qui vous sont demandés. Le nom d’Amanda Serrano n’arrête pas de sonner et Jessica McCaskill (monarque poids welter unifié) était à Leeds et s’est laissée aimer. De grandes affiches frappent à la porte de Bray. Pour sa part, Conor Benn a ajouté une nouvelle victoire, bien que les Anglais n’étaient pas entièrement heureux. Adrián Granados l’a fait jouer aux cartes (99-91, 100-90 et 97-93) avec un style insaisissable qui laissait la perspective un peu déréglée.