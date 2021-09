Warrington, vengeance à domicile – AS.com

Leeds vibre avec son équipe de football, mais ce n’est pas la seule chose qui excite la ville. L’un de ses plus illustres citoyens, Josh Warrington (30-1, 7 KO) Il y joue ce samedi et ses compatriotes le savent. Le Headingley Rugby League Stadium rugira avec le « Leeds Warrior », qui Il fait face au combat qui peut marquer sa carrière. Il n’y aura pas de titre en jeu, mais une ceinture n’est pas nécessaire quand il y a des choses plus importantes à récupérer. Personne ne peut oublier l’image de l’Anglais, 30 ans, au mois de février. WArrington a erré sur le ring pendant plusieurs rounds jusqu’à ce que Mauricio Lara (23-2, 16 KO) le mette KO. Le ‘Bronco’ avait donné la surprise. Était-ce la fin de l’ancien champion du monde ? Beaucoup se sont aventurés à le dire, mais Josh a une revalidation ce samedi (20h00, DAZN).

Le déménagement des Anglais était risqué. Il a quitté la Coupe du monde IBF des poids plume pour penser à de grands combats sans la pression d’un organisme (Il avait un challenger obligatoire avec qui il devait se battre). Le nom de Gary Russell n’arrêtait pas de sonner. Le plan était clair : enlever la rouille après un an et quatre mois sans boxer avant de se tourner vers les États-Unis.. Pour cela ils ont mis un jeune Mexicain (23 ans) qui devrait lui donner un travail, mais pas représenter une menace. Tout s’est mal passé pour eux. Lara s’est battue, a noyé Warrington et l’a beaucoup blessé avec ses mains. De tout avoir à ne pas rester du tout.

D’une situation facile, c’est maintenant une situation très complexe. Warrington veut se venger, mais une nouvelle défaite pourrait le laisser loin des grands combats. Il le sait aussi bien que son équipe, c’est pourquoi ils voulaient qu’il ressente le soutien des leurs. Vous n’avez qu’à gagner. Dans les paris l’anglais préféré. Évidemment, la marge est beaucoup plus petite qu’en février, mais sur le papier, elle a ce carré. Il a combattu de meilleurs adversaires et on pense en Angleterre qu’il a eu une mauvaise journée. Il faudra le voir et la confiance doit être nulle. Warrington est un homme techniquement meilleur, mais il doit sortir avec confiance s’il y a un échange et qu’après un KO aussi moche que celui qu’il a reçu n’est pas facile. De plus, Lara a en sa faveur la confiance du vainqueur et qui n’a rien à perdre. Le pari cette fois est difficile, mais Josh voulait se venger. La guerre est servie. Grande porte ou infirmerie pour le ‘Leeds Warrior’.

Katie Taylor expose ses quatre couronnes à la co-star

L’événement que Matchroom organise à Leeds est très puissant. Le match revanche tant attendu entre Warrington et Lara est rejoint par des noms importants, comme celui de Katie Taylor (18-0, 6 KO). L’Irlandaise, 35 ans, expose les Championnats du monde WBC, WBA, IBF et WBO des poids légers contre Jennifer Han (18-3-1, 1 KO). Après une défense difficile contre Natasha Jonas (mai 2021), Taylor cherche à continuer à tirer en attendant de grands combats. Amanda Serrano est la rivale contre laquelle on veut tous la voir, mais il semble qu’il faudra attendre… la Portoricaine s’est imposée dimanche dernier face à Yamileth Mercado et a souligné qu’elle voulait unifier la plume avant de rencontrer les Irlandais. Temps d’attente, mais sans possibilité d’erreurs. Dans le même cas, le combat entre Conor Benn (18-0, 12 KO) et Adrián Granados (21-8-3, 15 KO). Le duel aura une ceinture intermédiaire WBA chez les poids welters, mais c’est un nouveau test pour l’espoir anglais, qui n’a pas pu disputer ce combat il y a un mois après avoir contracté le coronavirus. Malgré le peu de temps, il est récupéré et veut le montrer sur le ring.