Bill et Ryen revivent le drame sportif de 2011 « Warrior » avec Nick Nolte, Tom Hardy et Joel Edgerton

Bill Simmons et Ryen Russillo de The Ringer ont laissé Mick et Polly à la maison pour revoir le drame sportif de 2011 Warrior avec Nick Nolte, Tom Hardy et Joel Edgerton.

Producteur : Craig Horlbeck

