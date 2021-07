Warrior se réunit pour célébrer la vie du bassiste déchu Rob Farr

Le samedi 17 juillet, le groupe de Los Angeles GUERRIER réunis pour célébrer la vie de son bassiste Rob Farr à Cooks Corner à Trabuco Canyon, en Californie. C’était la première fois GUERRIER s’est produit en direct depuis sa représentation au Gardez-le vrai festival en Allemagne, le 26 avril 2014.

Farr était très apprécié et fréquentait la scène rock du sud de la Californie, jouant dans une variété de groupes au fil des ans. Son autre groupe POUSSIÈRE NATIONALE et RADIO ANNÉES 80 également joué le 17 juillet au Cooks Corner. Roy Z et Ira Noir a dirigé un jam des étoiles pour terminer la journée.

Le GUERRIER la programmation comprenait un membre fondateur Joe Floyd, AC Alexandre (LIZZY BORDEN) à la guitare, Dave Ducey (SEAU RHINO) à la batterie, Mike Davis (HALFORD, LIZZY BORDEN, MARCHAND DE MORT) à la basse et Sean Peck (CAGE, MARCHAND DE MORT, LES TROIS TREMBLEMENTS) au chant. Il y a des suggestions qui GUERRIER peut être en train de préparer du nouveau matériel original pour la sortie et de réserver des performances live supplémentaires dans un proche avenir.

Le GUERRIER la setlist était la suivante :

01. Combattre ou tomber



02. L’esprit sur la matière



03. Seuls les forts survivent



04. Feu froid



05. Défenseurs de la création



06. Se battre pour la terre



07. Bienvenue à bord

Farr a grandi à l’époque de la vallée de San Fernando à Los Angeles, mais résidait à Oceanside, en Californie au moment de sa mort. Il a commencé à jouer dans des groupes à l’âge de 13 ans et faisait partie de la musique animée de LA des années 1980 en tant que membre des pionniers du thrash. DÉTENTE, FRAPPEZ ET COUREZ et ROSE TIGRE. Il a rejoint GUERRIER à temps pour l’album le plus récent du groupe, “Les guerres des dieux et des hommes”, qui présentait Marc Storace de KROKUS au chant, et par la suite enregistré trois albums avec des motards rockeurs POUSSIÈRE NATIONALE entre 2005 et 2012.



