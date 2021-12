Warriors GM Bob Myers sur Steph Curry, les progrès de Klay Thompson et plus

Russillo partage ses réflexions sur la victoire des Chiefs contre les Chargers et les analyses poussant les équipes à parier sur la quatrième place plutôt que de se contenter de buts sur le terrain (0:29). Puis Ryen s’entretient avec le directeur général de longue date des Golden State Warriors, Bob Myers, au sujet du record de 3 points de Steph Curry, décidant de prolonger le contrat de Curry en 2012, du retour très attendu de Klay Thompson, développant de jeunes joueurs comme Jonathan Kuminga, James Wiseman et Jordan. Poole, et plus (13:21). Enfin, Ryen répond à quelques questions sur Life Advice soumises par les auditeurs (57:08).

Hôte : Ryen Russillo

Invité : Bob Myers

Producteurs : Kyle Crichton et Steve Ceruti

