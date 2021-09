Warriors, Kings… : les 5 destinations possibles de Ben Simmons

La sainete de chaque été en NBA a débarqué cette fois à Philadelphie sous le nom de Ben Simmons, un joueur appelé à changer le destin de la franchise avec Joel Embiid et qui est plus sorti qu’en cinq ans après avoir été l’un des repêchages et quatre depuis qu’il a fait ses débuts officiels en Ligue.

Parce que Simmons allait jouer. Base large, vision et mouvements rapides, c’est un cyclone lorsqu’il entre dans la nacelle. Il est presque imparable pour la taille (211 centimètres) et l’intelligence. Des qualités qu’il a montrées dès son premier match en NBA et qu’il a poursuivies lors de sa prochaine 308 avec les Sixers. Le problème, c’était ça. Plus de 300 rencontres entre la saison régulière et les playoffs, plus des étés de préparation, sans faire un pas en avant. N’a pas évolué à partir du périmètre (seulement 34 tentatives en quatre ans, 5 hits). Ni du personnel : son pourcentage est passé de 56% au cours de son année recrue à seulement 61,3% la saison dernière. ET lors des derniers playoffs, l’enfer : 34,2 %.

Un scénario terrifiant pour un joueur de seulement 25 ans, qui fa signé un contrat de 177 millions de dollars sur cinq ans en juillet 2019 et qu’il a commencé à charger l’année dernière, et qu’il se sent lésé par toutes les rumeurs et informations qui lui apprennent la porte de sortie de Philadelphie. Et il a pris le gant : Il ne portera plus le maillot des Sixers. Il ne se présentera pas sur le campus pour préparer la saison et s’exposera à des amendes allant de 227 000 euros pour avoir manqué chaque séance d’entraînement à un total de 1,3 million s’il ne se présente à aucune et provoque également une baisse de la pré-saison.

Menaces et sanctions que cinq franchises de la NBA pourraient utiliser pour reprendre Simmons, selon USA Today. Les médias américains ont utilisé la fameuse (et amusante) machine de transfert ESPN (trade machine) pour voir où l’Australien pourrait finir.

Portland Trail Blazers

Portland est un habitué des séries éliminatoires depuis huit ans grâce à Terry Stotts et Damian Lillard. Mais l’étape suivante, celle des finales NBA, résiste et le projet commence à montrer des signes d’épuisement. Stotts est sorti du banc pour Billups et Lillard est à un pas de la rébellion, donc un échange ne serait pas si mal. Selon la machine commerciale, les Blazers devraient donner CJ McCollum (un sacrilège), Anfernee Simons et deux futurs premiers tours pour Simmons.

Indiana Pacers

Indiana est en transformation après l’arrivée de Rick Carlisle en remplacement de Nate Bjorkgren et voulant venir à bout d’un premier tour des playoffs qui lui a résisté cinq années de suite (l’an dernier il ne s’était pas qualifié pour les phases finales). Et quoi de mieux pour y parvenir qu’un meneur de la qualité de Simmons, qui accompagne Caris LeVert sur une zone arrière intéressante. Les Pacers devraient se débarrasser de Malcolm Brogdon, TJ Warren, Chris Duarte et d’un choix de première ronde fortement gardé.

Rois de Sacramento

Oh, Sacramento. Cela fait 15 années consécutives sans participer aux séries éliminatoires avec de nombreuses (nombreuses, nombreuses) rondes de repêchage gaspillées, des entraîneurs brûlés et des opérations à but non lucratif. Qu’importe encore ? En fin de compte, tout est essai et erreur… et ils ne seront pas pires. Les Kings devraient donner aux Sixers Buddy Hield et Troy Haliburton. Ce n’est pas beaucoup non plus.

Rapaces de Toronto

Toronto regarde à nouveau son chemin. Sans Kyle Lowry ou Marc Gasol ou Serge Ibaka, héros du premier ring de leur histoire, conquis en 2019, les Raptors tentent d’enfiler à nouveau le costume de champion et faire venir Ben Simmons leur permettrait de faire plusieurs pas en avant. La franchise canadienne devrait envoyer Goran Dragic, OG Anunoby et Chris Boucher aux Sixers avec un choix protégé de première ronde.

Guerriers de l’état d’or

Les Warriors ont toujours fait partie du petit groupe d’équipes qui se souciaient le plus de Simmons. À quelques jours de la récupération complète de Klay Thompson, Golden State pourrait augmenter ses capacités défensives et offensives avec un joueur de la stature de Simmons. Le meneur de jeu ne leur donnerait pas de tir extérieur, mais si la vitesse de conduite et la pénétration permettraient à leurs tireurs de se libérer. La franchise de San Francisco devrait amener Andrew Wiggins, James Wiseman et Moses Moody dans l’opération avec un futur premier tour.