Warriors vs Knicks, 14 décembre

Bienvenue dans une autre série d’accessoires de joueur NBA Nightly. Nous avons été un peu sur une lancée ces derniers temps, avec un début de mois 10-5. Gardons l’élan.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour jouer au basket que le Madison Square Garden, où les accessoires NBA de mardi soir nous emmènent. Les Knicks de New York ont ​​vraiment besoin de se remettre sur les rails avant de tomber trop loin de la discorde. Les Knicks (12-15) sont perdants de trois matchs de suite et de six de leurs sept derniers. Golden State n’a pas non plus été aussi pointu qu’au début de la saison. Les Warriors n’ont qu’une fiche de 4-3 sur leurs sept derniers matchs et viennent de remporter une victoire de deux points dans l’Indiana hier soir.

Les deux équipes auront du pain sur la planche dans ce match télévisé à l’échelle nationale, mais devraient être prêtes pour cette rencontre potentiellement historique. Voyons quels joueurs joueront un rôle.

Stephen Curry – Plus de 5,5 points à trois points (-118), plus de 27,5 points (-118)



(Kyle Terada-USA TODAY Sports)

Nous voilà à la Mecque du basket ! Steph a organisé sa soirée de coming out en 2013 au Garden et il a maintenant la chance d’avoir son dernier moment déterminant pour sa carrière dans un endroit où il a sans doute livré son premier. Il n’a besoin que de deux marques à trois points pour dépasser Ray Allen (2 973) et établir le record NBA de tous les temps pour le plus de marques à trois points dans une carrière.

Bien que Steph entrera presque certainement dans l’histoire ce soir, ce n’est pas ce qui est important lorsque l’on considère ces accessoires. Ce que nous devons savoir, c’est si Steph finira au-dessus ou en dessous de l’accessoire de joueur de Tipico de 5,5 fait trois. Il trouvera sa touche ce soir après un peu de lutte lors des derniers matchs et je prédis que les vannes s’ouvriront après qu’il ait établi le record. Six autres trois et plus de 30 points ce soir pour le meilleur tireur à trois points que le jeu ait jamais vu.

Julius Randle – Plus de 9,5 rebonds (-135)



(Sarah Stier/Pool Photo-USA TODAY Sports)

Julius Randle connaît une mauvaise saison par rapport à l’année dernière. Son score est en baisse, ses pourcentages de tirs sont en baisse et parfois il semble juste indifférent là-bas. Le résultat a été malheureux pour une équipe des Knicks qui pourrait utiliser chaque once de production que Randle est capable de générer.

Un domaine du jeu de Randle qui s’est perpétué d’année en année est son rebond. Il marque en moyenne au moins dix rebonds pour la troisième fois de sa carrière. Golden State a une rotation notoirement faible de gros, ce qui rend attrayant le support de joueur de 9,5 rebonds de Randle à Tipico.

Je pense qu’il en attrape 10 ou plus pour la 16e fois cette saison et qu’il réussit bien avec son accessoire. Prenez le dessus.

Andrew Wiggins – Plus de 1,5 pointeurs à trois points (-167)



(Photo AP/Chris Szagola)

Andrew Wiggins s’est tranquillement transformé en un sacré tireur à trois points. Il fait mieux que 2,0 par match sur un record en carrière de 40,4% au-delà de l’arc. Son efficacité à partir de trois n’est pas une chose unique puisque Wiggins a fait 2,0 par match la saison dernière à 38,0%.

Nous savons que le tournage de Wiggins est réel. Maintenant, nous pouvons soutenir notre réclamation en plaçant de l’argent sur le fait qu’il fera plus d’un à trois points contre les Knicks. Wiggins n’a pas réussi à faire un trois lundi soir contre l’Indiana, il y a donc une chance qu’il soit en deçà de son pilier de joueur. Cependant, il a réussi au moins deux tirs à trois points lors de cinq des six derniers matchs et dans 17 des 27 matchs au total. C’est assez bon pour que je me sente bien à l’idée de prendre le relais.

