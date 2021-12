Warwickshire : un énorme incendie ravage la casse de Kingsbury

L’énorme incendie a éclaté dans la casse de Kingsbury, Warwickshire (Photo: SWNS)

Un énorme incendie a éclaté dans un parc à ferraille alors qu’une épaisse fumée noire s’élève dans le ciel.

Les résidents près du site européen de recyclage des métaux à Kingsbury, dans le Warkshire, ont été priés de fermer leurs fenêtres après que l’incendie s’est déclaré ce matin.

Des panaches de fumée noire peuvent être vus à des kilomètres à la ronde alors que jusqu’à 30 pompiers combattent l’incendie.

Un témoin marchait dans le parc aquatique Kingsbury à proximité lorsqu’il a entendu des bruits comme un « fusil de chasse ».

Il a déclaré: «Je suis allé de l’autre côté du parc et je pouvais toujours voir les flammes.

«Il y a eu pas mal d’explosions que j’ai entendues et j’étais à environ un mile de là.

Une épaisse fumée noire peut être vue à des kilomètres à la ronde (Photo : SWNS)



Une voie ferrée sépare la casse du lotissement (Photo : SWNS)

« Ils ressemblaient à des décharges de fusil de chasse, peut-être un peu plus fort, mais ça sonnait vivant. »

Les pompiers ont envoyé un avertissement à un lotissement voisin, disant aux habitants de rester à l’écart.

Ils ont tweeté : » Grand incendie chez European Metal Recycling à Trinity Road, Kingsbury.

« Veuillez garder les fenêtres fermées et rester hors de la zone.

Plus de nouvelles



« 30 pompiers sont actuellement présents au grand incendie. Nous avons reçu beaucoup d’appels à propos de cet incident, ce qui met la pression sur nos gestionnaires d’appels.

« Merci à tous ceux qui sont venus, mais nos équipes sont sur place. »

Un autre habitant, qui vit dans le lotissement, a déclaré: «Il y a un chemin de fer entre les maisons et la ferraille, donc ça devrait aller.

« J’ai entendu sept sirènes ce matin et j’ai entendu quelques détonations.

