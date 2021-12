Warzone Caldera saison 1 : tous les nouveaux changements à venir avec la nouvelle carte

Un monstre absolu d’une goutte d’informations vient d’atterrir sur les genoux de tous Zone de guerre joueurs là-bas, comme un nouveau billet de blog contenant de nombreuses mises à jour massives à venir avec le lancement de Caldeira a été mis en ligne sur le site officiel de Call of Duty.

C’est un gros problème, nous sommes donc allés de l’avant et avons décomposé tous les détails qui ont été révélés, ainsi que ce qu’ils signifient pour l’humble joueur de Warzone.

Call of Duty: Warzone – Répartition de la carte Caldera

La première chose révélée dans le nouveau billet de blog est une description complète de la nouvelle carte de Caldera, chacune des zones distinctes de l’île étant dotée de sa propre image et description haute résolution.

Il y a 15 zones au total, allant des zones bâties comme l’arsenal naval aux régions les moins peuplées comme la piste. Cette ventilation est également accompagnée d’une carte de l’île (intégrée ci-dessous) qui indique les frontières de chaque région ainsi que les points d’intérêt de chacune.

Jusqu’à présent, nous n’avons vu que des aperçus de la carte, à la fois de l’événement Secrets of the Pacific et des vestes de l’événement Vanguard Premiere, c’est donc un atout précieux pour ceux qui cherchent à voir tous les sites lorsque Caldera tombe.

Call of Duty: Warzone – Intégration de contenu Vanguard

Avec le lancement de la première saison de Caldera, nous allons voir une grande partie du contenu de Vanguard que nous apprécions depuis son lancement être intégré à l’expérience Warzone. Ceci comprend tous les opérateurs et armes de Vanguard, aussi bien que progression croisée entre les deux jeux afin que vous puissiez monter des niveaux quel que soit le jeu auquel vous jouez.

Cela ne manquera pas de mélanger considérablement la méta de Warzone, car Vanguard a ajouté quelques armes brutales dans les emplacements pour fusil d’assaut, SMG et LMG. Nous avons déjà vu quelques-unes de ces armes arriver sur Warzone via le butin au sol, mais pouvoir les personnaliser entièrement révélera certainement leur véritable potentiel.

Call of Duty: Warzone – Vanguard Royale

Parallèlement à votre expérience de bataille royale standard où les armes à feu de tous vos jeux Call of Duty modernes seront utilisables, la première saison de Caldera sera lancée aux côtés Listes de lecture Vanguard Royale, qui limitent les armes disponibles à celles incluses dans Call of Duty: Vanguard.

Nous recevons également de nouveaux véhicules – y compris Avions de chasse qui peut être piloté par les joueurs sur l’île tropicale et un tout nouveau voiture tout-terrain cela devrait vous aider, vous et l’équipe, à vous frayer un chemin à travers les rues de la ville et les collines accidentées.

En guise d’ajustement final, les matchs sur Caldera auront différents rayons de cercle et temps de fermeture que Verdansk, donc le rythme de la nouvelle carte est juste. Cela ouvre la porte à des événements qui ont lieu à chaque nouveau cercle, tels que des bombardements.

Call of Duty: Warzone – Rebirth Island dans la première saison de Vanguard

L’île de la Renaissance ne sera pas jouable initialement une fois Caldera lancé, apparemment pour permettre aux joueurs de se concentrer sur la plus récente et la plus exotique des deux îles. Cependant, il sera revenir plus tard dans la saison, avec des listes de lecture spécifiquement pour la carte, donc les fans de cette marque plus petite et plus mouvementée de Warzone ne devraient pas s’inquiéter.

L’île de la Renaissance a le sien mini-événement spécial avant qu’il ne soit temporairement suspendu. Dès le début de la première saison, nous obtenons Résurgence et mini Royale revenez pour une journée seulement avant que tout ne passe à Caldera.

Call of Duty: Warzone – Changements du Goulag

Avec le lancement de la première saison de Caldera, nous obtenons d’énormes changements dans le fonctionnement du Goulag. D’une part, lorsque vous gagnez un combat dans le Goulag, vous garde l’arsenal que tu as utilisé pour gagner alors que vous retombe dans la mêlée. Cela inclura également tout équipement mortel ou tactique !

Cela signifie que les joueurs descendant dans des zones très disputées de la carte seront beaucoup moins impuissants et pourront se défendre contre les joueurs parés. Cela a déjà été testé dans la liste de lecture Iron Trails ’84 que nous avons reçue plus tôt dans l’année et a dû faire une assez bonne impression à l’équipe et à la communauté pour justifier une inclusion permanente.

Call of Duty: Warzone – Nouveaux contrats Caldera

Il y a une série de nouveaux contrats à venir pour Caldera, y compris le Contrat de largage de ravitaillement qui transportera par avion une caisse de ravitaillement sur la carte à laquelle tout le monde peut accéder, mais seuls les joueurs sous contrat peuvent voir venir. Il y a aussi Prime de gros gibier, qui place une cible sur le dos du joueur le plus tué. Un excellent moyen de garder les choses difficiles pour les meilleurs joueurs.

Enfin nous avons [Redacted] contrats venir, qui sont cachés jusqu’à ce que vous les ramassiez. Les compléter offrira des récompenses encore plus importantes aux joueurs prêts à faire un acte de foi.

Call of Duty: Warzone – des changements d’équilibre fantastiques

Cette section apportera beaucoup de joie aux joueurs de Warzone qui ont subi de plein fouet certains des aspects les plus ringards du jeu Battle Royale. Tout d’abord, Dead Silence devient un gros nerf, tandis que Les tours de puissance d’arrêt sont supprimés tout à fait.

Il y aura également des nerfs pour deux autres objets surpuissants – grenades assourdissantes et capteurs de rythme cardiaque – qui sont tous deux incroyablement puissants depuis longtemps. Armes de mêlée à double maniement – les bâtons de Kali et Sai – sont également examinés.

C’est honnêtement une excellente nouvelle et un coup dur pour les piliers d’objets extrêmement puissants dans Warzone. Ces changements sont demandés depuis des lustres et c’est formidable de les voir se concrétiser avec Caldera. Reposez-vous dans la pisse de la grenade paralysante et du combo Kali Sticks.

Coup de pistolet regarde aussi! Ceux qui ont déjà abandonné un supermarché ou une autre zone très disputée sauront à quel point il est puissant de battre les ennemis au lieu de simplement les tirer, c’est donc un bon changement par rapport aux premiers instants d’un jeu Warzone.

Les équipements mortels et tactiques recevront un peu d’amour, ce qui est indispensable. La plupart des équipements mortels infligeront plus de dégâts, les stims augmenteront légèrement la vitesse de déplacement et les grenades leurres tireront des balles en caoutchouc, ce qui devrait rendre plus difficile de discerner si une menace est réelle ou non. Bon produit!

Si vous vous êtes déjà fait avoir par des animations de masques à gaz au milieu d’un échange de tirs, celles-ci sont traitées avec Caldera. Ça devrait être plus facile à préparer, recharger et combattre tout en passant du gaz aux zones sûres. Cependant, vous serez toujours désavantagé par rapport à ceux qui sont déjà à l’intérieur, alors soyez conscient de cela.

Enfin pour les changements d’équilibre, Les marqueurs de chute de chargement ne peuvent désormais être achetés qu’après l’événement de chute de chargement se passe dans le jeu. C’est une mauvaise nouvelle pour les démons de Warzone ou ceux qui se concentrent sur l’argent en début de partie plutôt que de se battre. Cependant, cela rend le butin au sol plus important, il sera donc intéressant de voir comment les meilleurs joueurs s’adaptent à ce changement.

Call of Duty: Warzone – Ricochet Anti-Cheat arrive dans la première saison de Caldera

Le tant attendu pilote au niveau du noyau Ricochet Anti-Cheat sera déployé sur les joueurs PC lors de la première saison de Caldera. Les joueurs Vanguard sur PC devront également installer ce logiciel à une date ultérieure. Espérons que cela portera un coup dur à la population notoirement importante de tricheurs dans Warzone, mais nous devrons attendre et voir à quel point ce sera réellement efficace.

Que pensez-vous de tous ces changements ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez et si vous êtes impatient de vous lancer dans Warzone le 8 décembre.

Activision Blizzard, l’éditeur de Call of Duty: Warzone, est actuellement au milieu d’une énorme controverse sur les abus sexuels à la suite de rapports faisant état de problèmes culturels endémiques au sein de l’entreprise. La mise à jour la plus récente à laquelle le PDG de Nintendo of America, Doug Bowser, a commenté la controverse, via un e-mail interne à l’entreprise.