Warzone Devs Stage débrayage contre Activision suite à des licenciements

Les testeurs d’assurance qualité et d’autres développeurs de Raven Software, le studio d’Activision en charge de la bataille royale gratuite et extrêmement lucrative Call of Duty: Warzone, quittent le travail aujourd’hui pour protester contre les licenciements surprises qui ont été imposés au personnel depuis le dernier Vendredi. Le groupe a déclaré à Kotaku dans un communiqué qu’il n’avait qu’une seule demande : donner à tous les testeurs QA, y compris ceux qui viennent d’être licenciés, des postes à temps plein.

« Ceux qui participent à cette démonstration le font avec le succès continu du studio au premier plan de leur esprit », a écrit le groupe. « Le département QA de Raven est essentiel au fonctionnement quotidien du studio dans son ensemble. Résilier les contrats de testeurs hautement performants dans une période de travail et de profit constants met la santé du studio en danger. »

Activision Blizzard n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mise à jour : 12/6/21, 11 h 42 HE: « Activision Publishing augmente son investissement global dans ses ressources de développement et d’exploitation », a déclaré un porte-parole à Kotaku dans un e-mail. « Nous allons convertir environ 500 travailleurs temporaires en employés à temps plein dans les prochains mois. Malheureusement, dans le cadre de ce changement, nous avons également informé 20 travailleurs temporaires de studios que leurs contrats ne seraient pas prolongés. »

La direction du studio basé dans le Wisconsin a informé le personnel de QA à la fin de la semaine dernière qu’ils auraient des réunions à partir du mois prochain pour décider quels employés seraient convertis à temps plein avec des augmentations et lesquels seraient licenciés. Dans le cadre de la première vague de réunions, 30 % de l’équipe d’assurance qualité de Raven ont vu leurs contrats résiliés (à compter du 28 janvier), tandis que d’autres attendent des nouvelles de leur sort à l’approche de la saison des vacances.

« Ces réductions de personnel surviennent après cinq semaines d’heures supplémentaires et avant une crise de fin d’année prévue », a écrit le personnel de Raven pour protester.

Le groupe a déclaré que chaque développeur d’assurance qualité concerné était «en règle» avec l’entreprise et qu’on lui avait dit, à l’époque où les promotions et les augmentations standard n’avaient pas été accordées en mars dernier, que des «changements de service positifs» étaient à venir. Il a également déclaré que le personnel licencié était au cœur du développement et de la maintenance en cours de Warzone, qui génère des millions de revenus chaque jour et est actuellement prêt pour une grande mise à jour l’intégrant avec le récent Call of Duty: Vanguard. Certaines des personnes touchées avaient même récemment déménagé dans le Wisconsin sans aide financière en vue du retour prochain au bureau à la suite des fermetures de Covid-19.

Cette dernière action des travailleurs est la troisième chez Activision Blizzard ces derniers mois, et la première à se concentrer principalement sur un studio majeur du côté Call of Duty de l’entreprise. À la suite de l’annonce d’un procès en Californie alléguant un harcèlement sexuel et une discrimination généralisés dans l’entreprise au cours de l’été, des centaines d’employés ont organisé un débrayage exigeant une action rapide de la direction. Malgré d’importantes concessions de la direction dans les mois qui ont suivi, des milliers de travailleurs d’Activision Blizzard ont appelé le PDG Bobby Kotick à démissionner en novembre à la suite d’un rapport explosif du Wall Street Journal l’impliquant dans les mauvais traitements.

Dans le cadre des actions sociales en cours dans l’entreprise, le personnel a également pu obtenir une augmentation du taux horaire minimum pour les travailleurs contractuels, des congés payés supplémentaires et des avantages légèrement supérieurs. Ces améliorations auraient largement profité aux testeurs QA en particulier, souvent l’échelon le plus bas et le plus exploité de l’échelle de développement de jeux, en particulier chez Activision Blizzard. Chez Raven au moins, les promesses de meilleures conditions de travail semblent s’être faites au détriment de nouvelles mesures de réduction des coûts, alors même qu’Activision Blizzard a enregistré plus de 600 millions de dollars de nouveaux bénéfices au trimestre dernier.

Mise à jour : 12/6/21, 14 h 28 HE: Selon les organisateurs du débrayage d’aujourd’hui, 60 employés de Raven ont participé jusqu’à présent. Mais le groupe a qualifié la réponse de la direction de décevante jusqu’à présent.

« La direction a répété à plusieurs reprises qu’il ne s’agissait pas de « licenciements », mais d’une résiliation de contrat », a écrit le groupe. Parallèlement au débrayage, Treyarch, qui dirige le développement de Call of Duty: Black Ops, a annoncé que tous ses contractuels seraient convertis à temps plein.

Mise à jour : 12/6/21, 11 h 21 HE: La déclaration complète de l’équipe Raven QA est ci-dessous :

Le vendredi 3 décembre, 12 des testeurs d’assurance qualité de Raven Software ont été amenés à des réunions individuelles et informés que leurs contrats seraient résiliés le 28 janvier. Ces individus ont été licenciés en « règle », ce qui signifie qu’ils n’avaient pas sous-performé ou commis d’infraction passible de renvoi. La majorité de ceux qui n’ont pas été licenciés le 3 décembre ne sont toujours pas sûrs du statut de leur emploi. Ces réductions de personnel surviennent après cinq semaines d’heures supplémentaires et avant une crise de fin d’année prévue. L’équipe QA, qui à l’heure actuelle travaille principalement sur Call of Duty: Warzone jusqu’à présent, a été réduite d’un peu plus de 30%.

Cette équipe a été informée à plusieurs reprises par la direction de Raven qu’il y avait des changements départementaux positifs à venir. Ces changements à venir ont également été utilisés comme raison pour laquelle aucun membre de l’équipe n’a reçu de promotions ou d’augmentations standard qui devaient être en place d’ici mars 2021.

Les 12 personnes qui ont été licenciées jusqu’à présent sont considérées par leurs collègues comme essentielles au fonctionnement quotidien de l’équipe Raven QA. Plusieurs de ceux qui ont été licenciés ont récemment déménagé dans le Wisconsin en prévision du retour au travail en personne. Ils l’ont fait sans l’aide de Raven pour la relocalisation, grâce aux assurances du studio que leur charge de travail était cohérente. Call of Duty: Warzone, qui a récemment annoncé la sortie d’une nouvelle carte et l’intégration avec le titre Call of Duty: Vanguard, gagne 5,2 millions de dollars par jour.

En réponse aux événements de vendredi, l’équipe d’assurance qualité de Raven et d’autres membres du personnel de Raven partiront avec une demande unique : chaque membre de l’équipe d’assurance qualité, y compris ceux qui ont pris fin vendredi, doit se voir offrir des postes à temps plein. Ceux qui participent à cette démonstration le font avec le succès continu du studio au premier plan de leur esprit. Le département Raven QA est essentiel au fonctionnement quotidien du studio dans son ensemble. Résilier les contrats de testeurs hautement performants dans une période de travail et de profit constants met la santé du studio en danger. De plus, ces actions vont directement à l’encontre de la culture positive que Raven a créée au fil des ans. L’objectif final de cette sortie est d’assurer la croissance continue de Raven en tant que studio et de favoriser une communauté positive pour tous ceux qui y travaillent.