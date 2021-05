Warzone Mobile fait à nouveau allusion par les offres d’emploi Activision ⋆ .

Cela n’arrivera probablement pas avant un certain temps (Pic: Activision)

Un certain nombre d’offres d’emploi chez Activision suggèrent fortement que Call Of Duty: Warzone arrive sur mobile.

Alors qu’Activision a déjà un jeu mobile Call Of Duty appelé… Call Of Duty Mobile, il y a des signes qu’il cherche à porter son jeu de bataille royale Call Of Duty Warzone sur mobile également.

Une offre d’emploi datant de septembre de l’année dernière semblait la révéler de manière flagrante et Activision recherche maintenant de nombreux nouveaux développeurs mobiles pour rejoindre l’entreprise.

Récemment, Activision a publié un appel aux armes sur LinkedIn et, bien que la publication ne mentionne pas explicitement Warzone pour mobile, la publication provient d’Activision Mobile en particulier.

«Activision Mobile a créé de nouveaux rôles! Les équipes se concentrent sur les opérations en direct et l’expansion du contenu dans Call Of Duty. Nos équipes de développement sont dédiées au mobile et comprennent toutes les principales disciplines. ‘

En outre, les hashtags associés incluent Warzone, ce qui suggère fortement que la société envisage de mettre le jeu sur des appareils mobiles.

Une recherche d’emplois liés aux mobiles sur le site Web d’Activision fait apparaître au moins 40 postes disponibles, donc, à tout le moins, il semble qu’Activision se concentre davantage sur la mise en place de la série Call Of Duty sur mobile.

Bien qu’il soit peu probable d’arrêter de prendre en charge Call Of Duty Mobile de si tôt, le succès croissant de Warzone ne fait que rendre de plus en plus probable qu’Activision le souhaite sur davantage de plates-formes.

Plus: Jeux



Il n’y a pas si longtemps, le directeur du studio de Raven Software a confirmé qu’une équipe travaillait sur une mise à jour dédiée pour PlayStation 5 et Xbox Series X / S. Actuellement, Warzone ne peut être joué que sur ces systèmes grâce à la rétrocompatibilité.

D’autres projets majeurs pour l’avenir de Warzone peuvent également impliquer des croisements. Récemment, Activision a annoncé que John McClane de Rambo et Die Hard apparaîtraient dans le jeu d’une manière ou d’une autre, probablement en en faisant des personnages jouables.

Call Of Duty: Warzone est disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.

