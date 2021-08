Warzone nouvelles armes | Comment obtenir l’EM2, TEC-9 dans Warzone Saison 5

Le Nouvelles armes de zone de guerre dans la saison 5, il y en a pour presque tout le monde et, surtout, ils sont faciles à obtenir, pour la plupart.

La nouvelle saison apporte quatre nouvelles armes, dont un pistolet mortel et un club élégant pour faire face aux problèmes à courte portée. Deux d’entre eux sont gratuits, mais vous devrez mettre vos compétences à l’épreuve pour les deux autres.

Warzone nouvelles armes | Zone de guerre Saison 5 EM2

L’EM2 est un nouveau fusil d’assaut disponible dès la mise en ligne du patch. C’est aussi l’une des armes totalement gratuites de la saison.

Comment débloquer EM2

Obtenir l’EM2 nécessite simplement d’augmenter votre niveau de Battle Pass de la saison 5 à 15. Ces armes ont généralement un ensemble de plans dans la boutique du jeu, bien que Raven n’ait pas mentionné si les plans EM2 feront leur apparition.

Pièces jointes EM2

Il est un peu tôt pour donner un aperçu complet des meilleures pièces jointes EM2, mais Raven a partagé quelques informations que nous pouvons utiliser pour une version générale. L’EM2 a une bonne portée et stabilité, mais une faible cadence de tir. Le construire pour qu’il fonctionne efficacement à plus longue portée et pour infliger plus de dégâts compenserait sa vitesse de tir lente. Vous pouvez également envisager de réduire davantage son recul pour transformer l’EM2 en un projecteur longue portée décent.

Cela dit, si vous ne faites pas attention, la vitesse de votre ADS sera si lente que l’EM2 deviendra difficile à manier. Pensez donc à utiliser le suppresseur ordinaire si vous souhaitez utiliser les pièces jointes qui réduisent votre recul mais nerf votre ADS.

L’EM2 est également le seul fusil du jeu à avoir une optique intégrée à faible zoom, mais vous voudrez ajouter une meilleure optique si vous optez pour un combat à longue portée avec celui-ci. Mais, si vous êtes satisfait de la lunette d’origine, vous pouvez ajouter une enveloppe à la poignée arrière pour aider davantage avec la vitesse de l’ADS.

Warzone nouvelles armes | Zone de guerre Saison 5 TEC-9

TEC-9 rejoint les rangs SMG et apporte avec lui le potentiel d’une bonne portée et d’un contrôle élevé, si vous êtes prêt à supporter sa cadence de tir.

Comment débloquer TEC-9

TEC-9 est une autre arme gratuite. Celui-ci se débloque au niveau 31 du Battle Pass de la saison 5. Comme l’EM2, il n’est pas encore certain que nous verrons les plans TEC-9 apparaître.

Accessoires TEC-9

Raven a déclaré que le TEC-9 a une grande précision à longue portée et de bons dégâts à des portées modérées. Une bonne construction TEC-9 augmenterait ces dégâts en augmentant la vitesse, ce qui, comme avec l’EM2, compense la cadence de tir moins que stellaire du SMG.

La principale chose à propos du TEC-9 est qu’il est semi-automatique lorsqu’il est utilisé. Quelle que soit la qualité de votre doigt sur la gâchette, vous ne voudrez probablement pas l’utiliser de cette façon, votre premier port d’escale sera donc une nouvelle muselière : à savoir le tir en rafale ou le répéteur entièrement automatique.

Malgré sa portée surprenante, un SMG sera toujours une arme à courte portée, vous pouvez donc donner la priorité à l’ADS et à la vitesse des balles au détriment du recul sans trop de douleur.

Comme pour la plupart des armes rapides, vous voudrez probablement également augmenter votre vitesse de déplacement avec un laser.

Warzone nouvelles armes | Canne de la saison 5 de Warzone

La canne est la nouvelle arme de mêlée de la saison 5, et Raven promet que c’est un doozy. Un seul coup de canne suffirait à faire perdre connaissance à un ennemi. Cela fait de la canne une arme secondaire pratique à courte portée, en supposant que vous ne soyez pas encerclé.

Comment débloquer Cane dans Warzone et Cold War

La canne est également gratuite, bien qu’elle soit verrouillée derrière un défi. Ce qu’est ce défi reste un mystère pour l’instant – nous mettrons à jour une fois qu’il sera disponible – mais il y aura aussi un ensemble de plans de Cane.

Warzone nouvelles armes | Maréchal de la saison 5 de Warzone

Marshal est un nouveau pistolet inspiré du pistolet du même nom de Black Ops Cold War 3. Il a des pièces jointes limitées, a déclaré Raven, mais peut “nettoyer la pièce” et vaincre les ennemis d’un seul coup.

Comment débloquer Marshal dans Warzone et Cold War

Marshal se cache également derrière un défi non encore annoncé et aura un plan dans la boutique du jeu.

Si aucune de ces nouvelles armes Warzone ne vous plaît, il n’y a aucun mal à s’en tenir à des armes plus anciennes. Nous avons rassemblé les meilleures armes existantes de chaque type, notamment :

Activision Blizzard est actuellement aux prises avec les retombées d’un important procès avec l’État de Californie pour harcèlement généralisé, qui a jusqu’à présent évincé le président et chef des ressources humaines de Blizzard. Dans une déclaration abordant le procès, le PDG Bobby Kotick a déclaré que les responsables seraient tenus responsables, bien que de nombreux employés estiment qu’il a ignoré leurs demandes.

À la suite du procès, Activision a été poursuivi par des actionnaires pour avoir prétendument caché l’enquête qui a conduit au procès, et un certain nombre de sponsors se retirent d’Overwatch et de Call of Duty Leagues. Beaucoup au sein des différents studios du groupe ont formé une coalition pour exiger une action réelle des chefs d’entreprise.