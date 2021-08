Warzone obtient une nouvelle carte et un nouveau système anti-triche plus tard cette année

in

Call of Duty: Warzone obtient un nouveau contenu et quelque chose dont il a grandement besoin plus tard cette année.

Parallèlement à une date de sortie et une bande-annonce pour Call of Duty: Vanguard aujourd’hui, Activision a annoncé Zone de guerre sera doté d’une toute nouvelle carte principale plus tard cette année.

Avec le développement dirigé par Raven Software, un nouveau système anti-triche sera également publié sur l’ensemble de l’expérience lors de son lancement avec la nouvelle carte.

Lors de la sortie de la nouvelle carte, le jeu continuera d’honorer vos expériences de jeu passées, car la progression universelle devrait se poursuivre. Cela signifie que vous pouvez jouer à tous les contenus Modern Warfare, Black Ops Cold War et Vanguard gagnés via un Battle Pass ou achetés via un Store Bundle – car tous seront reportés. Vous continuerez également à faire progresser votre rang et votre passe de combat.

Avec la sortie, vous pourrez également créer des chargements d’armes Warzone avec du contenu sur les quatre titres.

L’intégration complète entre Vanguard et Warzone sera déployée lorsque la nouvelle carte sera lancée plus tard cette année.

À ce moment-là, les deux jeux partageront également du contenu gratuit après le lancement, un calendrier complet de nouvelles cartes, modes, listes de lecture, événements saisonniers et à durée limitée, ainsi que des célébrations communautaires combinées entre les deux jeux.

De plus amples informations sur Vanguard et Warzone, ainsi que des informations sur le nouveau système anti-triche, seront partagées dans les semaines à venir avant la sortie du dernier jeu de la franchise.

Vanguard arrive sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S le 5 novembre avec cross-play et cross-progression.