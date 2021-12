Warzone Ricochet anti-triche a été mis en ligne et les tricheurs sont bannis en masse

Le tant attendu anti-triche ricochet est parti vivre dans Zone de guerre de Call of Duty dans le monde entier et déferle sur la population des tricheurs. En regardant en ligne à la fois sur les réseaux sociaux et les forums, les joueurs sont bannis en masse.

Pour ceux qui ne le savent pas, Ricochet Anti-cheat est un logiciel au niveau du noyau qui a été publié dans toutes les versions de Call of Duty Warzone et Vanguard. Dont le but est de sévir contre le problème de tricherie qui sévit depuis un certain temps maintenant au sein de la série.

Bien qu’il y ait eu des outils existants utilisés pour traiter les tricheurs dans les titres Call of Duty, ils ont franchement été ternes face aux efforts de ces tricheurs. Cela étant dit, Ricochet semble bien parti, en éliminant en masse les comptes utilisant des logiciels illicites.

Les tricheurs sont épouvantables après la mise en ligne du pilote de niveau noyau RICOCHET dans le monde entier dans #Warzone 🤣 pic.twitter.com/8aJ6000xIj – ModernWarzone (@ModernWarzone) 16 décembre 2021

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Bien que cela soit évidemment formidable à voir et que les tricheurs qui se font applaudir soient une bonne cause d’applaudissements, il convient de mentionner que cela ne signifie pas que le problème de tricherie est définitivement résolu. Déjà, des vidéos circulent de personnes contournant Ricochet, et un rapide coup d’œil sur les forums de triche où ce logiciel est distribué montrera de nombreux fournisseurs affirmant qu’ils travaillent autour de cela en ce moment même.

En regardant le blog officiel de Call of Duty sur le sujet, ils indiquent clairement que l’introduction de Ricochet n’est que le début et que l’équipe derrière l’anticheat continuera de surveiller la situation.

Dans l’état actuel des choses, le jeu du chat et de la souris entre les tricheurs et les développeurs de Call of Duty se poursuivra, mais c’est certainement un coup dur pour beaucoup qui utilisent des logiciels louches pour un avantage injuste.

Pour plus de couverture Warzone, consultez notre article sur les 12 jours festifs d’offres en cours en ce moment, ainsi que notre guide sur le moyen le plus rapide de mettre à niveau les armes à feu dans Warzone.

Activision Blizzard, l’éditeur de Call of Duty: Warzone, est actuellement au milieu d’un procès pour harcèlement sexuel déposé par l’État de Californie. En raison des problèmes découverts dans l’entreprise, des efforts de syndicalisation ont été tentés par le personnel. La dernière mise à jour étant un e-mail d’un cadre décourageant ces efforts.