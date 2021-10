Warzone Spectral Blast et comment jouer en tant que fantôme dans Warzone

Raven célèbre à nouveau Halloween dans Warzone avec le mode The Ghost of Verdansk de Warzone, et si vous voulez profiter au maximum de votre temps parmi les morts, vous devrez utiliser intelligemment la capacité Spectral Blast.

Ce n’est cependant qu’une partie de l’événement The Haunting de Warzone. La peur gouverne le champ de bataille, et les fantômes comme les vivants peuvent en faire bon usage pour gagner.

Warzone Spectral Blast – Comment utiliser Spectral Blast



Vous ne pouvez utiliser Spectral Blast, ou tout autre pouvoir fantomatique, qu’après la mort de votre opérateur dans un match. Ils se transformeront en esprit et peuvent hanter d’autres opérateurs avec des conséquences potentiellement mortelles.

Warzone Spectral Blast – Comment jouer en tant que fantôme à Verdansk



Une fois que votre opérateur s’arrête, eh bien, fonctionnant normalement, vous avez accès à une nouvelle gamme de mouvements.

Attaque par balayage



Le principal est en fait l’attaque par balayage. Utilisez-le pour instiller la peur chez votre cible, et une fois que le compteur de peur aura atteint son maximum, elle sera paralysée par la terreur et plus facile à tuer. Si vous mettez fin à un ennemi avec le coup, vous pouvez récupérer son âme. Rassembler trois âmes ramènera votre opérateur mort à la vie.

Super saut



Celui-ci est explicite. Super Jump vous permet de sauter dans les airs pour couvrir de grandes distances.

Téléportation

Les fantômes peuvent également se téléporter sur de courtes distances, bien que cette capacité ait un temps de recharge plus long.

Explosion spectrale



Spectral Blast étourdit temporairement les opérateurs à proximité et empêche les véhicules de fonctionner. Ses utilisations sont nombreuses, mais il est particulièrement utile pour préparer les ennemis à attaquer afin que vous puissiez récolter leurs âmes.

Astuces Warzone Ghosts of Verdansk



Les fantômes fonctionnent mieux à proximité de leurs victimes, vous aurez donc plus de facilité à reprendre vie si vous vous cachez dans des espaces confinés. Cela facilite également le coup final sur votre proie, et si vous y parvenez, vous reviendrez automatiquement à la vie, quel que soit le nombre d’âmes que vous avez rassemblées.

Si vous êtes dans un duo ou un match en équipe, essayez de vous rapprocher lorsque votre cible est séparée de son coéquipier. Sinon, ils peuvent se liguer contre vous et réduire le niveau de peur dans le processus.

Warzone Ghosts of Verdansk – Comment réduire la peur dans Warzone



Il existe d’autres moyens de réduire la peur pendant que vous êtes encore en vie. Vous pouvez:

Tirez parti des zones du sol sacré Réanimez un coéquipier Terminez un contrat Tuez un fantôme ou un ennemi Opérateur

Même sans fantôme, votre peur augmentera si vous :

Rester au même endroit trop longtemps Voir un coéquipier mourir Assister à une série de victoires ennemies Voir un fantôme

