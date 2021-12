Waseem Rizvi, ancien chef du conseil d’administration de l’UP Shia Waqf, se convertit à l’hindouisme

Récemment, un FIR a été enregistré contre lui par l’AIMIM pour son livre qui aurait des déclarations répréhensibles sur le prophète Mohammed. (Déposer)

Waseem Rizvi, ancien président du conseil d’administration chiite du Waqf de l’Uttar Pradesh, s’est officiellement converti aujourd’hui de l’islam à l’hindouisme. Les rituels ont été effectués par le prêtre en chef du temple Dasna Devi à Ghaziabad, Swami Yati Narsinghan et Saraswati. Rizvi a choisi d’adopter la secte Tyagi et sera désormais connu sous le nom de Jitendra Narayan Singh Tyagi.

Affirmant que le développement ne doit pas être considéré comme une question de conversion religieuse, Rizwi a déclaré que c’était une question de choix personnel. « Quand j’ai été expulsé de l’islam, c’est à moi de choisir la religion que j’accepte. Sanatan Dharm est la première religion du monde et il y a tellement de bonté et d’humanité dans l’hindouisme que l’on ne trouve dans aucune autre religion. Je ne considère pas l’islam comme une religion », a déclaré Rizwi.

Il a affirmé qu’après les prières de chaque vendredi, des fatwas sont émises pour le décapiter ainsi que Yati Narsinghanand et que le prix en argent sur la tête du duo est augmenté.

Rizvi a souvent été dans la controverse sur ses remarques liées à l’islam. Il a d’abord attiré l’attention lors de son mandat en tant que président du conseil d’administration de l’UP Shia Waqf après avoir exigé que neuf mosquées contestées soient remises aux hindous. Il a également déclaré que les madrasas islamiques devraient être fermées car elles « encouragent le terrorisme » et étouffent l’éducation moderne.

Sa déclaration a suscité la colère des religieux et plusieurs fatwas ont été prononcées contre lui. Rizvi avait également déposé un PIL devant la Cour suprême pour la suppression de 26 versets du Coran.

Selon un rapport publié dans India Today, le président national de All India Hindu Mahasabha Swami Chakrapani Maharaj a accueilli Rizwi dans l’hindouisme et a exhorté le Centre et les gouvernements des États à assurer sa sécurité. Rizvi avait affirmé avoir reçu des menaces de mort.

#MISE À JOUR | Le FIR a été enregistré à Hyderabad, Telangana, contre l’ancien président du conseil d’administration de l’UP Shia Waqf, Wasim Rizvi, sur la base d’une plainte déposée contre lui par le chef de l’AIMIM, Asaduddin Owaisi, au sujet du livre du premier sur le prophète Mohammed. – ANI (@ANI) 18 novembre 2021

Récemment, un FIR a été enregistré contre lui par l’AIMIM pour son livre qui aurait des déclarations répréhensibles sur le prophète Mohammed.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.