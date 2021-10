Washington bat Boston en prolongation

31/10/2021 à 03:44 CET

Spencer Dinwiddie a marqué le panier gagnant avec 20 secondes à jouer dans la deuxième prolongation et les Wizards de Washington ont battu les Celtics de Boston 115-112.

Washington amélioré à 5-1 avec leur deuxième victoire sur Boston en trois matchs et a ajouté leur deuxième victoire en prolongation jusqu’à présent cette saison.

Dinwiddie a terminé avec 20 points et était responsable de marquer le panier qui a marqué la victoire de Washington.

Les gros joueurs font de gros jeux ! 💪🔥 #DCAboveAll | @ SDinwiddie_25 pic.twitter.com/n0aFGnGniS – Washington Wizards (@WashWizards) 31 octobre 2021

Bradley Beal avait 36 ​​points et Montrezl Harrell avait un double-double de 20 points et 14 rebonds.

Kyle Kuzma a ajouté 17 points et 17 rebonds, son record en carrière, et le Brésilien Raúl Neto a marqué quatre buts en 18 minutes d’action en marquant 2 des 4 tirs du terrain, a obtenu trois rebonds et a obtenu trois passes décisives.Pour les Celtics, Jaylen Brown avait 34 points en tant que meilleur buteur.

Jayson Tatum a réussi un double-double de 27 points et 15 rebonds et Josh Richardson est sorti du banc et a marqué 18. Le joueur espagnol Juancho Hernangómez n’a pas joué sur décision de son entraîneur.

Les Celtics ont perdu pour la deuxième fois en trois matchs en prolongation cette saison et leur record est tombé à 2-4.