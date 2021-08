Washington, DC offre des AirPod gratuits pour encourager les adolescents à se faire vacciner contre le COVID-19

Pour stimuler la vaccination contre le COVID-19 auprès des jeunes, la maire de Washington DC, Muriel Bowser, a annoncé que la ville offrirait des AirPod, des cartes-cadeaux ou une bourse de 25 000 $ à ceux qui recevront leur premier vaccin.

Tel que rapporté par The Hill, les personnes de plus de 12 à 17 ans qui se font vacciner à Brookland MS, Sousa MS ou Johnson MS recevront un AirPod avec leur premier coup et une chance de gagner une bourse de 25 000 $, un iPad et des écouteurs.

Dans une publication sur Twitter, le maire Bowser explique que « vous devez faire votre première injection sur l’un des trois sites de distribution de vaccins pour les jeunes ». Après cela, vous pouvez choisir entre des AirPods ou une carte-cadeau.

Pour les étudiants :

Il doit s’agir de votre première injection de COVID-19 ; Vous devez être accompagné d’un parent ou d’un tuteur légal ; Vous devez apporter votre carte d’identité scolaire, votre carte DC One, votre carte Kids Ride Free, votre bulletin ou votre attestation d’inscription.

Pour les parents:

Un parent/tuteur par élève reçoit une carte-cadeau par enfant recevant son premier vaccin COVID-19 sur un site de distribution de vaccins pour les jeunes.

Selon les données de l’Université Johns Hopkins, environ 70% des résidents du district ont été entièrement vaccinés, même si DC constate une tendance à la hausse du nombre de nouveaux cas de COVID-19.

DC n’est pas le seul endroit à offrir des prix en espèces et d’autres cadeaux à ceux qui se font vacciner, comme cela se produit également dans des États comme le Maryland, le Michigan et l’Ohio.

Au cours de ces dernières semaines, certaines villes américaines ont commencé à réimplémenter les mandats des masques d’intérieur. Apple, par exemple, a rétabli les exigences en matière de masques dans la plupart des magasins de détail aux États-Unis.

Alors qu’Apple a retardé ses plans de retour au bureau, l’entreprise n’a pas pris position sur l’exigence que ses employés soient vaccinés avant de travailler à nouveau en personne, alors que d’autres entreprises technologiques l’ont déjà fait.

