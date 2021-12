Washington DC va introduire des passeports vaccinaux en janvier

par Ken Macon, Reclaim The Net :

La prochaine ville à restreindre davantage les libertés civiles.

À partir du 15 janvier, les résidents de Washington DC âgés de 12 ans et plus devront présenter un passeport vaccinal pour entrer dans de nombreuses entreprises, y compris les restaurants, a déclaré mercredi le maire Muriel Bowser.

Lundi, le maire a annoncé de nouvelles restrictions visant à freiner le pic de cas qui ont rendu les nouveaux tarifs quotidiens de DC plus élevés que partout ailleurs dans le pays. Le maire a initialement répondu au pic de cas en réintroduisant le mandat de masque d’intérieur, un mandat de vaccin pour les employés du gouvernement et des tests rapides d’antigène à domicile.

Maintenant, le maire Bowser a annoncé un mandat de passeport vaccinal qui sera appliqué par des milliers d’entreprises. Cette décision a vu DC rejoindre une liste croissante de villes mettant en œuvre des restrictions strictes pour les non vaccinés, notamment New York, Los Angeles, Chicago, Philadelphie et Boston.

Le mandat couvrira des entreprises comme les gymnases, les restaurants, les bars, les discothèques et les théâtres, a déclaré Bowser. Il ne s’appliquera pas aux épiceries, aux magasins de détail, aux musées et aux pharmacies, ainsi qu’aux congrégations religieuses.

Le maire a déclaré qu’elle envisageait d’exempter certains fast-foods.

Bowser espère que le mandat obligera les résidents de DC à se faire vacciner avant de ne plus pouvoir se rendre dans leurs lieux de restauration et de divertissement préférés.

« Je ne prends aucun de ces types de décisions à la légère, car je n’aime pas que Big Brother s’immisce dans ma vie. [There are] moments où le gouvernement doit prendre des décisions pour l’ensemble de la société », a-t-elle déclaré. « Les mandats ont la capacité d’aider les personnes qui ne sont pas vaccinées à se faire vacciner, et c’est un énorme avantage pour la santé publique. »

À partir du 15 janvier, les résidents n’auront qu’à présenter la preuve d’une seule injection de vaccin. Mais à partir du 15 février, ils devront présenter la preuve de deux injections de vaccin.

