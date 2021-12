Washington Football Safety Deshazor Everett dans un accident mortel, une femme tuée

— Des sources policières nous disent jusqu’à présent qu’il ne semble pas que l’alcool soit un facteur, mais elles enquêtent toujours.

— L’équipe de football de Washington a publié une déclaration sur l’accident… disant : « Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis qui ont perdu un être cher ». tragédie. Notre équipe a alerté le bureau de la ligue et travaille avec les autorités locales. »

Une femme est décédée après avoir subi des blessures dans un accident de voiture où le conducteur était la sécurité de l’équipe de football de Washington Deshazor Everett.

Des sources policières ont déclaré à TMZ que Deshazor était au volant de la voiture lorsqu’elle a heurté plusieurs arbres, tuant une passagère de 29 ans Olivia S. Peters, qui vivait à Las Vegas. Elle a été emmenée dans un hôpital local où son décès a été constaté.

Everett a été emmené dans un hôpital local, où il est resté vendredi matin. Ses blessures seraient graves mais ne mettraient pas sa vie en danger.

L’accident s’est produit vers 21h15 jeudi soir dans le comté de Loudoun, en Virginie. Everett conduisait une Nissan GT-R 2010 et a heurté quelques arbres avant qu’elle ne se renverse.

Les flics nous disent que l’accident fait l’objet d’une enquête mais jusqu’à présent… aucune arrestation et aucune accusation.

La cause de l’accident n’a pas été divulguée.

