Washington & Lee University ordonne aux College Republicans de retirer le matériel de campagne de Glenn Youngkin

Les républicains universitaires de l’Université Washington & Lee ont été invités le mois dernier à retirer des documents à l’appui du candidat au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin – une mesure que l’université a déclarée avoir été prise pour le maintenir en conformité avec son statut d’organisme à but non lucratif en vertu de l’Internal Revenue Service (IRS ).

La Fondation pour les droits individuels dans l’éducation (FIRE) a rapporté que les républicains des collèges de l’université de Virginie ont installé un stand le 12 septembre pour la foire annuelle des activités – et ont inclus des documents soutenant le républicain Youngkin pour le gouverneur.

OBAMA STUMPS POUR TERRY MCAULIFFE DANS LA COURSE DU GOUVERNEUR DE VIRGINIE RAZOR-THIN

FIRE a rapporté que le groupe a été informé que l’affichage violait la politique de l’université et qu’ils devaient retirer les documents soutenant les candidats politiques. Le responsable aurait spécifiquement cité sa position en tant qu’organisme à but non lucratif 501 (c) (3) en vertu du code IRS – ce qui signifie qu’il ne peut pas approuver des personnalités politiques.

La présidente des républicains du Washington & Lee College, Lilly Gillespie, a déclaré à Campus Reform que l’université interdisait aux étudiants « d’utiliser les ressources de l’école pour exprimer nos opinions sur les candidats à un poste ».

Certains étudiants auraient vu cette décision comme un autre exemple de réduction au silence des conservateurs sur les campus universitaires.

« Je ne suis pas du tout surprise que l’université ait essayé de réprimer le discours politique conservateur sur le campus », a déclaré à Campus Reform Elizabeth Hertzberg. « Ce ne serait pas la première fois qu’un côté du débat est étouffé. »

Un porte-parole de Washington & Lee a déclaré à Fox News que ses orientations sont « de longue date et mises en œuvre de manière juste et non partisane » afin de protéger le statut d’association à but non lucratif de l’université.

« W&L est un partisan de longue date de la liberté d’expression et a adopté les Principes de Chicago affirmant la liberté d’expression en décembre 2015 », a déclaré Drewry Sackett. « L’interprétation du code de l’IRS par l’université dans ce cas s’applique à la distribution de matériel de campagne sur le campus, mais n’est pas destinée à enfreindre l’expression individuelle des étudiants ou des employés. »

DANS LA COURSE DU GOUVERNEUR DE LA VIRGINIE À MORT, MCAULIFFE COMBAT L’ÉCART D’ENTHOUSIASME DES DÉMOCRATES

FIRE a écrit une lettre à l’université exprimant son désaccord avec cette évaluation, affirmant que l’expression politique des étudiants n’est pas requise par son statut à but non lucratif.

« Il est dans l’intérêt institutionnel de W&L de s’abstenir de censurer l’expression politique des étudiants, car son engagement en faveur de la liberté d’expression évite de donner l’impression que c’est l’université qui approuve les points de vue politiques », indique la lettre.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La course entre Youngkin et le candidat démocrate Terry McAuliffe est très mince, les sondages montrant les deux hommes au coude à coude. L’ancien président Barack Obama est apparu samedi à la Virginia Commonwealth University pour apporter son soutien à McAuliffe.