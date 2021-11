Washington marque 20, le Kentucky n ° 10 domine Albany 86-61

TyTy Washington Jr. profite au maximum de son temps de jeu accru.

Washington a marqué 20 points pour le deuxième match consécutif, Keion Brooks Jr. a ajouté 17 points et le numéro 10 du Kentucky a battu Albany 86-61 lundi soir pour sa quatrième victoire consécutive.

Les Wildcats (4-1) ont mené d’un bout à l’autre, mais ont joué à un rythme plus lent que d’habitude pour se bâtir un avantage de 46-35 au début de la deuxième mi-temps. Quelques poussées, dont une course de 8-0 pour porter le score à 61-39 avec 8:28 à jouer, ont mis le match hors de portée.

« Eh bien, la chose la plus importante est que vous faites quelques tirs », a déclaré l’entraîneur du Kentucky, John Calipari.

Washington, un garde de première année, est allé 7 sur 14 sur le terrain et 2 sur 3 sur 3 points en 38 minutes, un sommet en carrière. Sahvir Wheeler a récolté 15 points et sept passes décisives en 39 minutes, Kellan Grady a fait trois 3 pour 14 points et Oscar Tshiebwe a récolté 14 rebonds et 12 points.

Avec l’absence du gardien des Wildcats Davion Mintz en raison d’une maladie et de Jacob Toppin et Lance Ware en raison de blessures, leurs joueurs de rotation restants ont dû enregistrer de lourdes minutes.

« Notre profondeur est plutôt courte en ce moment », a déclaré Washington, « c’est donc notre priorité de nous assurer que nous sommes en pleine forme car à tout moment, à tout moment du match, l’entraîneur Cal peut appeler votre numéro.

« Tant que vous êtes prêt et au chaud, tout ira bien. »

Le Kentucky a tiré 32 sur 59 (54 %), a contrôlé les planches 48-24 et a dominé Albany 36-28 dans la peinture pour compenser 17 revirements, un sommet de la saison.

« Ils jouaient plus fort que nous et en avance sur l’action contre nous, venant vers eux », a déclaré Calipari. « Cela m’a agacé plus que tout. »

De’Vondre Perry a marqué 18 points et Trey Hutcheson en avait 12 pour les Danois (0-5), qui ont tiré 34% et ont réussi 6 des 13 de la ligne des fautes. Albany n’a commis que 10 revirements tout en marquant 13 points sur des erreurs du Kentucky.

Il n’y avait tout simplement pas assez de ces moments pour les Danois.

« Je pense que la deuxième mi-temps n’était que leurs courses », a déclaré l’entraîneur Dwayne Killings. « La raison pour laquelle le Kentucky est le Kentucky, ce sont leurs gars sur le sol, ils ne font que tirer. Ils intensifient et font des jeux. »

NUMÉROS ET AUTRES

Le Kentucky a récolté trois passes décisives en première mi-temps sur 16 paniers, tous de Sahvir Wheeler. … Tshiebwe a fait les six tentatives depuis le sol. … Les Wildcats avaient huit blocs, trois par Daimion Collins et deux chacun par Washington et Brooks. … Albany avait neuf interceptions, trois fois plus que le Kentucky. Perry et Jamel Horton en avaient trois chacun.

GRANDE IMAGE

Albany : La physicalité des Great Danes a contribué à ralentir le Kentucky et leur a permis de rester à un chiffre pendant environ 25 minutes. Mais ils n’étaient plus à la hauteur une fois que les Wildcats sont devenus plus agressifs et ont accéléré le rythme. Arriver à la ligne était une lutte, sans parler de leurs problèmes pour les faire.

« Juste la vitesse qu’ils avaient une fois que leur rebondeur a pris le ballon et qu’ils l’ont fait tomber au sol », a déclaré Hutcheson. « Je pense que c’est juste quelque chose qui était un peu plus avancé que ce que nous avons vu. »

Kentucky : Les Wildcats se sont un peu calmés après avoir tiré à 59 % en première mi-temps, mais sont restés assez constants. Les chiffres d’affaires restent un problème car ils en ont engagé au moins 15 pour le deuxième match consécutif.

SUIVANT

Albany affrontera Eastern Illinois mercredi dans le Eastern Kentucky Invitational.

Le Kentucky accueille le nord de la Floride vendredi soir.