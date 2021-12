Washington Mystics remporte la loterie WNBA Draft pour la première fois

Les Washington Mystics ont remporté le tirage au sort de la WNBA pour la première fois de l’histoire de la franchise.

Washington avait la troisième meilleure chance – 17,8% d’obtenir le premier choix – et avec la garde vedette Natasha Cloud présente, les Mystics ont résisté dimanche.

« C’est un moment énorme pour nous », a déclaré l’entraîneur et directeur général des Mystics, Mike Thibault. « Je me souviens il y a 10 ans, assis et regardant le visage de Sheila Johnson quand je n’étais toujours pas avec l’équipe, quand l’équipe avait les meilleures chances, et elle était assise là si triste quand ils ont obtenu le quatrième choix. … C’est donc un changeur pour nous.

L’Indiana Fever, qui avait 44,2 % de chances de remporter le premier choix, sera repêché en deuxième position. Atlanta choisira troisième et Dallas quatrième.

« Bien que nous n’ayons pas obtenu le premier choix, nous avons deux choix au premier tour et avec cette classe de repêchage profond, je suis convaincu que nous allons recruter des joueurs très talentueux qui seront d’excellents ajouts à notre équipe », a déclaré Tamika Catchings, vice de la fièvre. président des opérations de basket-ball et directeur général.

Washington avait le premier choix lors du repêchage de 1999, mais il n’y avait pas de loterie à l’époque. Chamique Holdsclaw était le choix des mystiques.

« Nous avons étudié très attentivement huit à dix joueurs et je ne sais pas qui nous choisirons, a déclaré Thibault. « Nous sommes ouverts à tout en ce moment. Je pense que la chose la plus importante est que vous devez choisir le meilleur joueur. »

NaLyssa Smith de Baylor pourrait devenir n ° 1. Quelques minutes après la défaite de son équipe classée cinquième contre le Michigan, Smith a déclaré qu’elle serait ravie d’aller à Washington.

« Ce serait génial. J’ai aussi de la famille à Washington », a-t-elle déclaré. « C’est de là que vient mon père. C’est joli en ce moment. »

Les Mystics ont déjà un alignement chargé qui a subi l’une des pires séries de blessures de la riche carrière de Thibault. L’ancienne MVP Elena Delle Donne a raté la majeure partie de la saison alors qu’elle se remettait d’une opération au dos. Il y a eu des matchs où Thibault avait à peine assez de joueurs en bonne santé pour aligner une équipe.

New York choisira cinquième, suivi de Dallas, Chicago, Minnesota, Seattle, Indiana, Las Vegas et Connecticut. Les Lynx ont acquis le choix de Phoenix via New York et Seattle. The Fever a obtenu le 10e choix du Minnesota.

Les cotes de loterie sont basées sur les records cumulatifs des deux dernières saisons régulières (2020 et 2021). Avec une fiche cumulative de 12-42, la Fever avait le meilleur coup au n ° 1.