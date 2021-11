Washington peut avec Brady et ses Buccaneers

15/11/2021 à 06:22 CET

Le quart-arrière vedette Tom Brady a encore perdu la magie et a été intercepté à deux reprises par Washington, qui a battu les Buccaneers de Tampa Bay 29-19 dimanche.

Désespérément, Brady a mis ses mains sur ses genoux et a regardé le terrain après sa deuxième interception au premier quart.

Les choses ont empiré parce que la défense n’a pas pu quitter le terrain à la fin du quart avec une chance de sortir les champions de leur mauvais départ.

Brady a été intercepté deux fois lors de ses six premières passes, et les Buccaneers ont eu une série de 19 matchs qui a tué le chrono et scellé la victoire surprise de Washington.

Pour les Buccaneers (3-6) de Brady, c’est leur deuxième défaite consécutive.

Le quart-arrière désigné par plusieurs joueurs de Washington comme le meilleur, cette fois, il a encore eu un mauvais match.

Brady a terminé avec 23 des 34 passes pour 220 verges et deux passes de touché, mais a lancé deux interceptions, les mêmes que lors de la défaite à la Nouvelle-Orléans il y a deux semaines.

Les interceptions de Brady, l’une des mains de la recrue Jaelon Darden et un autre lancer inexplicable qui a été attrapé par le sécurité de Washington Bobby McCain, ont perturbé la meilleure attaque de but et de passe de la NFL, qui n’a eu aucun touché en première mi-temps pour la cinquième fois au cours des deux dernières saisons.

Étourdi tout l’après-midi par la défense de Washington, Brady s’est rallié en seconde période pour lancer des passes de touché à Cameron Brate et Mike Evans.

Mais la défensive de Tampa Bay n’a pas pu arrêter l’offensive de Washington dans la dernière série qui a manqué le temps.

Le quart-arrière Aaron Rodgers est revenu à l’action et les Packers de Green Bay ont de nouveau gagné, battant les Seahawks de Seattle 17-0.

AJ Dillon a couru pour deux touchés au quatrième quart et Green Bay a battu les Seahawks lorsque Rodgers est revenu après avoir raté un match en raison d’un test positif pour COVID-19.

Alors que Seattle n’a pas réussi à faire un seul point pour la première fois en une décennie.

Green Bay a enregistré son premier blanchissage depuis une victoire 22-0 contre les Bills de Buffalo le 30 septembre 2018, tandis que les Seahawks n’avaient pas été blanchis depuis leur défaite 0-24 contre les Steelers de Pittsburgh le 18 septembre 2011.

Une semaine après que son test positif l’a amené à rater une défaite 7-13 à Kansas City, Rodgers a complété 23 des 37 passes pour 292 verges et une interception dans la zone des buts au troisième quart lorsque les Packers (8-2) ont gagné pour la huitième fois au cours des neuf derniers matchs.

Rodgers ne s’est pas entraîné toute la semaine et a été autorisé à jouer samedi selon les protocoles de la NFL pour les joueurs non vaccinés.

Le triple MVP a déclaré avant le début de la saison qu’il était « immunisé ».

Après son test positif, il a détaillé dans une interview radio ses raisons de rechercher des alternatives à la vaccination et son scepticisme quant à l’efficacité des injections.

Rodgers s’est ensuite excusé pour la déclaration trompeuse concernant son statut vaccinal.

Même s’il n’était pas à son meilleur, avec lui, les Packers (8-2) font partie des meilleures équipes de la Conférence nationale et sont de sérieux prétendants au Super Bowl.

Pour les Seahawks, leur quart-arrière Russell Wilson a connu des difficultés à son retour après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure au majeur de sa main de lanceur qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il était 20 sur 40 pour 161 verges avec deux interceptions.