Washington Post Covid Karen fustige le juge Gorsuch pour ne pas porter de masque

Alors que la Cour suprême des États-Unis a entendu des arguments sur la légalité des mandats fédéraux sur les vaccins, une certaine Covid Karen du Washington Post est vraiment contrariée par quelque chose de vaguement lié : les masques. La rédactrice en chef adjointe de la page éditoriale et chroniqueuse de longue date dudit périodique, Ruth Marcus, a posté parce que le juge adjoint Neil Gorsuch ne portait pas de masque lors de l’audition des arguments oraux sur cette question.

Lundi, Marcus a fait savoir au monde à quel point elle était bouleversée par l’hérésie sans masque de Gorsuch en criant au monde avec cet éditorial enflammé : « Où était le masque du juge Neil Gorsuch ? »

Elle n’a pas perdu une seconde pour faire connaître son dégoût :

Où était le masque du juge Neil M. Gorsuch ? Si vous pensez que cela ressemble à une question triviale, je suis en désaccord. Je crois que cela va au cœur de notre tissu social qui s’effiloche. Lorsque les juges de la Cour suprême ont pris leurs sièges vendredi matin pour entendre les arguments oraux dans deux affaires contestant les règles de covid de l’administration Biden, sept des juges portaient des masques – un changement dans leur comportement antérieur provoqué, sans aucun doute, par l’émergence d’une nouvelle souche infectieuse .

L’horreur!

Et maintenant, Marcus oppose Gorsuch, qui l’agace en partie parce qu’il ne portait pas de masque et principalement parce qu’il fait partie de la majorité conservatrice 6-3, avec la « sage Latina » Sonya Sotomayor :

Une juge, Sonia Sotomayor, qui était auparavant la seule juge à porter un masque sur le banc, a participé à distance depuis son cabinet. Sotomayor souffre de diabète, qui est un facteur de risque de maladie plus grave avec le covid. Elle est également, ou aurait été, la compagne de siège de Gorsuch pour la session de discussion de près de quatre heures.

Marcus a reconnu que les neuf juges sont vaccinés et boostés, mais a presque donné l’impression qu’ils sont inutiles et que le masque sacré est tout aussi important, sinon plus :

Mais Mike Davis, ancien légiste de Gorsuch, ainsi que fondateur et président du projet Article III, qui a fait pression pour confirmer les juges du président Donald Trump, a répondu ainsi sur Twitter : « Chaque justice est vaccinée et boostée. Les vaccins ne fonctionnent-ils pas ? Nous savons que les masques en tissu ne le font pas. Oh s’il te plait. Oui, les vaccins fonctionnent. Ils protègent contre les maladies graves et réduisent considérablement le risque d’hospitalisation et de décès. Compte tenu de la contagiosité de la variante omicron, ils fonctionnent moins bien pour prévenir les infections par percée.

Bien sûr, Marcus a refusé de commenter le whopper de Sotomayor selon lequel 100 000 enfants dans un état grave à cause de Covid et qu’Omicron est aussi mortel que la variante Delta. Au lieu de cela, elle a déploré que « Gorsuch est plus un emblème qu’une valeur aberrante » comme « [t]a pandémie a fait ressortir le meilleur chez certains d’entre nous, mais le pire – le plus égoïste et irresponsable – chez trop d’autres.

Laquelle préfères-tu, Ruth ? Un Gorsuch masqué qui vote contre les mandats ou un Gorsuch sans masque qui vote pour le maintien des mandats ? D’une manière ou d’une autre, on a le sentiment que Marcus serait d’accord avec un tel mandat soutenant Gorsuch refusant de porter un masque.